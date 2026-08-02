Пятидверный Suzuki Jimny Nomad проверили на бездорожье

Фото: Webcg

5-дверный Suzuki Jimny Nomad стал одной из самых громких премьер марки за последние годы. Впервые почти за 60-летнюю историю семейства компания выпустила пятидверную пассажирскую версию культового внедорожника, заметно увеличив пространство в салоне без отказа от фирменной рамной конструкции и внедорожных качеств. Японские журналисты (портал Webcg) испытали новинку как на асфальте, так и за его пределами, выяснив, чем Nomad отличается от привычного Jimny Sierra (3-дверная версия этого внедорожника).

Первый Suzuki Jimny появился в 1970 году и быстро стал одним из самых известных компактных внедорожников в мире. За десятилетия модель сохранила классическую рамную конструкцию, неразрезные мосты и подключаемый полный привод, благодаря чему приобрела культовый статус среди любителей бездорожья. Хотя в истории Jimny уже существовали версии с увеличенной колесной базой, включая выпускавшийся в Индии Suzuki Gypsy, именно Nomad стал первой пятидверной пассажирской моделью, разработанной компанией с нуля.

Jimny Nomad ориентирован на покупателей, которым нравятся внедорожные возможности классического Jimny, но при этом необходим более просторный салон и полноценный второй ряд сидений. Благодаря увеличенной колесной базе автомобиль стал значительно практичнее для повседневной эксплуатации и семейных поездок.

Главным отличием Nomad от трехдверного Jimny Sierra стала колесная база, увеличенная на 340 мм. Практически весь прирост длины инженеры направили на расширение пространства для задних пассажиров и увеличение объема багажного отделения.

Передние двери также были переработаны, чтобы освободить место для полноценных задних дверей с полностью опускающимися стеклами.

Фото: Webcg

Во время теста журналист ростом 181 см отметил, что запас места для ног на втором ряду нельзя назвать огромным, однако высокая посадка задних сидений обеспечивает удобную позу и хорошую обзорность даже в дальней дороге. При этом запас пространства над головой оказался достаточным.

Из недостатков отмечается отсутствие отдельных дефлекторов вентиляции и USB-разъемов для пассажиров второго ряда. Впрочем, японские журналисты считают, что владельцы Jimny традиционно активно дорабатывают автомобиль аксессуарами, поэтому многие подобные решения легко устанавливаются самостоятельно.

Отдельное внимание авторы теста уделили качеству сборки индийского производства. По их словам, материалы отделки практически не отличаются от японского Jimny Sierra. Различия в фактуре отдельных пластиковых деталей и качестве окраски настолько незначительны, что заметить их непросто.

Технически Jimny Nomad практически не отличается от 3-дверного Jimny Sierra. Автомобиль сохранил прежние двигатель, коробку передач и раздаточную коробку. Однако увеличение колесной базы потребовало небольших изменений геометрической проходимости.

Так, угол рампы уменьшился с 27 до 23 градусов. Это связано с установкой дополнительной защиты раздаточной коробки со звукопоглощающим материалом, которая одновременно снижает уровень шума и защищает агрегат при контакте с препятствиями.

Наиболее заметные изменения проявились во время движения.

По словам японских журналистов, увеличенная колесная база заметно повысила плавность хода. Подвеска стала мягче воспринимать неровности, а удары от крупных препятствий ощущаются значительно слабее по сравнению с трехдверным Jimny Sierra.

Испытания проходили в дождливую погоду на грязных внедорожных трассах. Несмотря на более длинный кузов, Nomad сохранил фирменные возможности семейства Jimny и уверенно преодолевал сложные участки бездорожья, подтвердив, что пятидверная версия практически не уступает классической модели за пределами асфальта.

Ранее доводы своих коллег по цеху подтвердило другое японское издание Carview, которое также протестировало 5-дверный «Джимни», отметив, что внедорожник оказался комфортнее ожиданий.

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Напомним, 5-дверные Suzuki Jimny сейчас можно найти даже на российском автомобильном рынке. Их привозят из-за границы по параллельному импорту. Цены на такие машины варьируются от 2 миллионов до 4 миллионов 320 тысяч рублей.