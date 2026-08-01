Раскрыты сроки выхода обновленного Lexus RX: флагманский кроссовер станет комфортнее и технологичнее

Фото: Lexus

Lexus продолжает обновлять свою ключевую модель в сегменте премиальных кроссоверов. По данным зарубежных СМИ, компания готовит модернизированную версию RX для японского рынка. Автомобиль получит ряд изменений в оснащении, настройках шасси и отделке, а более масштабный рестайлинг с новым дизайном и переработанным интерьером ожидается позднее. Предварительные заказы, как сообщается, стартуют уже в августе, а официальный выход модели намечен на октябрь.

Lexus RX считается одной из самых успешных моделей бренда. Именно первое поколение, представленное в конце 1990-х годов, фактически сформировало сегмент премиальных кроссоверов, объединив комфорт легкового автомобиля с практичностью внедорожника. За прошедшие годы RX разошелся миллионными тиражами по всему миру и остается одним из самых продаваемых Lexus. Нынешнее, пятое поколение дебютировало в 2022 году и стало первой моделью марки, полностью отказавшейся от атмосферных двигателей V6.

По информации зарубежных СМИ, ближайшее обновление этой модели не затронет кардинально внешний вид автомобиля. Основной акцент сделан на повышении уровня комфорта и улучшении оснащения.

Одним из самых заметных изменений станет новый цвет кузова White Nova Glass Flake, который заменит нынешний жемчужно-белый оттенок. Кроме того, инженеры расширят площадь теплоизолирующего остекления, что должно улучшить шумоизоляцию и снизить нагрев салона в жаркую погоду.

Также сообщается о перенастройке подвески, которая должна сделать езду еще более плавной, а некоторые ранее платные опции войдут в список стандартного оборудования.

Еще одним полезным нововведением станет модернизированная функция Auto Hold. После обновления системе больше не потребуется повторная активация после каждого запуска двигателя, что повысит удобство повседневной эксплуатации.

Рендер: Goo-net

При этом японские инсайдеры ранее сообщали, что для RX также готовится более серьезный рестайлинг. По предварительным данным, кроссовер получит переработанную переднюю часть с новым оформлением решетки радиатора и бампера в стиле последних моделей Lexus (вероятно, как на неофициальном рендере выше).

Ожидается и заметное обновление интерьера. По неофициальной информации, салон будет выполнен в духе новых Lexus ES и будущего TZ. Предполагается появление 12,3-дюймовой цифровой приборной панели, мультимедийной системы с 14-дюймовым сенсорным дисплеем и новейшей программной платформы Arene OS, которая обеспечит расширенные онлайн-функции и возможность обновления программного обеспечения «по воздуху».

Изменения могут коснуться и моторной гаммы. По данным зарубежных изданий, Lexus намерен полностью отказаться от бензиновых версий RX, сосредоточившись исключительно на гибридных и подключаемых гибридных модификациях.

В качестве наиболее вероятной силовой установки для версии PHEV называется модернизированная система на базе 2,5-литрового двигателя, аналогичная используемой на Toyota RAV4 PHEV. По предварительной информации, ее суммарная мощность составит 329 л.с., а запас хода на электротяге сможет достигать около 135 километров. Если эти данные подтвердятся, обновленный RX окажется заметно эффективнее нынешнего RX 450h+.

Официально Lexus пока не раскрыл технические характеристики и полный перечень изменений. Более подробная информация, как ожидается, появится ближе к старту продаж обновленного кроссовера в Японии.