Mitsubishi может вернуть Pajero Mini спустя 15 лет: появились очередные подробности

Рендер: Daily-Motor

На фоне подготовки к возвращению внедорожника Pajero компания Mitsubishi, как ожидается, работает еще над одной моделью с легендарным именем. По информации японских СМИ, производитель может возродить компактный Pajero Mini, который покинул рынок около 15 лет назад. Если прогнозы подтвердятся, новинка дебютирует примерно в 2027 году и получит современную платформу, гибридную силовую установку и полный привод.

Mitsubishi Pajero Mini впервые появился в 1994 году как компактная модель, вдохновленная полноразмерным Pajero. Автомобиль сочетал внешность классического внедорожника с габаритами японского кей-кара и выпускался в нескольких поколениях. Производство модели завершилось в 2012 году, после чего Pajero Mini исчез из модельного ряда марки.

По данным японских СМИ, новый Pajero Mini будет построен на платформе следующего поколения, общей с Mitsubishi eK Wagon. При этом модель сохранит характерный внедорожный стиль, хотя конструктивно станет ближе к современным городским кроссоверам.

Опубликованные независимыми дизайнерами рендеры демонстрируют переднюю часть, выполненную в фирменной стилистике Dynamic Shield. Автомобиль получил узкие дневные ходовые огни, объединенные с решеткой радиатора, а ниже расположены круглые основные фары. Прямая линия крыши должна обеспечить хороший запас пространства над головой, а сзади ожидается установка вертикальных фонарей.

Тизер: Mitsubishi

Как утверждают японские источники, новый Pajero Mini получит несущий кузов вместо рамной конструкции. Такой подход позволит снизить стоимость автомобиля и сделать его более удобным для повседневной эксплуатации. При этом высокий дорожный просвет и система полного привода должны сохранить определенные возможности на бездорожье.

Сообщается, что одной из основных целей Mitsubishi станет продвижение модели на рынках Юго-Восточной Азии, где компактные кроссоверы пользуются высоким спросом.

По предварительной информации, Pajero Mini может получить гибридную силовую установку от Mitsubishi Xforce. В ее состав, как ожидается, войдет 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 107 лошадиных сил и максимальным крутящим моментом около 134 Нм. Электромотор, способный самостоятельно приводить автомобиль в движение, предположительно будет развивать 116 лошадиных сил и около 255 Нм.

Средний расход топлива, по предварительным данным, может составить около 4,1 л/100 км.

Официально Mitsubishi пока не подтверждала ни разработку нового Pajero Mini, ни его технические характеристики. Впрочем, с учетом намеков на такой автомобиль шансы на реализацию этого проекта на данный момент выглядят крайне высокими.