Suzuki готовит доступный мини-электромобиль Vision e-Sky

Рендер: Apollo News Service

Suzuki продолжает расширять линейку электромобилей и готовит к серийному производству компактную модель Vision e-Sky. Концепт, представленный на Japan Mobility Show 2025, может превратиться в серийный автомобиль уже в 2026 финансовом году. Новинка ориентирована на ежедневную городскую эксплуатацию и, как ожидается, станет одним из самых доступных электрокаров японской марки.

Suzuki долгое время не выпускала серийные легковые электромобили, сосредоточившись на бензиновых и гибридных моделях. Первым глобальным электромобилем компании стал кроссовер e Vitara, представленный в Японии в январе 2026 года. Vision e-Sky должен стать следующим шагом в электрификации бренда, но уже в сегменте компактных городских автомобилей.

Vision e-Sky создавался прежде всего для покупателей, которые ежедневно используют кей-кары для поездок на работу, за покупками и коротких путешествий. Именно поэтому автомобиль получил компактные размеры: около 3395 мм в длину, 1475 мм в ширину и 1625 мм в высоту. По длине и ширине он соответствует японским стандартам кей-каров и оказался немного меньше Suzuki Swift, при этом отличается более высоким кузовом.

Технические характеристики силовой установки пока не раскрываются. Также неизвестна емкость тяговой батареи. В качестве ориентира Suzuki указывает запас хода свыше 270 километров на одной зарядке, однако методика измерений не называется, поэтому серийная версия может получить другие показатели.

Рендер: Apollo News Service

По данным британского издания Autocar, европейская версия компактного электромобиля на базе Vision e-Sky может выйти на рынок Великобритании уже весной 2027 года. Сообщается, что стоимость автомобиля составит менее 20 тысяч фунтов стерлингов. При этом речь идет не об официальном заявлении Suzuki, а о планах британского подразделения компании.

Если эти сведения подтвердятся, новинка сможет конкурировать с доступными городскими электромобилями, которые готовят европейские производители. В частности, Renault разрабатывает новый Twingo E-Tech, а Volkswagen намерен вывести на рынок серийную версию ID.EVERY1 в 2027 году.

Пока остается неизвестно, сохранит ли европейская версия характеристики японского кей-кара или получит измененные размеры и технические параметры. Компания также не раскрывает, какое название получит серийная модель и будет ли она связана с существующими Alto или Wagon R.

На японском рынке сегмент компактных электрических кей-каров сегодня представлен моделями Nissan Sakura, Mitsubishi eK X EV и Honda N-ONE e:. При этом Suzuki, несмотря на широкий ассортимент кей-каров с двигателями внутреннего сгорания, пока не предлагает ни одной полностью электрической модели такого класса.

Официальные сроки начала продаж, комплектации и стоимость Vision e-Sky для японского рынка пока не объявлены. Также неизвестно, насколько серийная версия будет отличаться по дизайну от концепта, представленного на Japan Mobility Show 2025.