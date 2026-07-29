Suzuki может вернуть маленький родстер с кофейным названием Cappuccino

Рендер: BestCarWeb

В Японии вновь заговорили о возвращении компактного спортивного автомобиля Suzuki Cappuccino. По данным местных СМИ, модель может дебютировать уже в 2027 году, причем рассматриваются сразу два варианта будущего родстера.

Suzuki Cappuccino выпускался с 1991 по 1998 год и стал одним из самых известных японских кей-каров спортивного класса. Благодаря небольшим размерам, малой массе и заднему приводу модель приобрела культовый статус среди поклонников компактных родстеров и до сих пор пользуется высоким спросом на вторичном рынке.

По информации японского портала BestCarWeb, Suzuki рассматривает возможность возрождения модели Cappuccino спустя более чем четверть века после завершения ее производства. Предполагается, что проект будет реализован при участии Toyota и Daihatsu.

Как утверждает источник, внешность нового автомобиля сохранит узнаваемые черты оригинального Cappuccino. Родстеру обещают длинный капот, округлый кузов и современные дизайнерские элементы, которые должны подчеркнуть спортивный характер модели.

Ранее представители Suzuki уже намекали, что Cappuccino занимает особое место в истории бренда, однако официально планы по возвращению модели пока не подтверждены.

Японское СМИ пишет, премьера нового родстера может состояться уже в следующем году. Предполагается, что автомобиль станет результатом совместной разработки Toyota, Daihatsu и Suzuki.

При этом сейчас обсуждаются два возможных варианта будущего автомобиля. Согласно первой версии, новый Cappuccino сохранит статус кей-кара, получив 660-кубовый двигатель и архитектуру, близкую к Daihatsu Copen.

Вторая версия предполагает создание более крупного спортивного автомобиля длиной около 4000 мм и шириной примерно 1700–1730 мм. В таком случае модель, как ожидается, оснастят новым 1,3-литровым трехцилиндровым турбированным двигателем, разработанным совместно с Toyota.

Мощность такого агрегата может составить около 150 лошадиных сил. В качестве трансмиссий могут предложить шестиступенчатую механическую коробку передач или восьмиступенчатый «автомат».

Напомним, оригинальный Suzuki Cappuccino отличался продольным расположением турбированного двигателя и легкой конструкцией, благодаря чему обеспечивал динамику, несвойственную большинству кей-каров своего времени. Однако из-за падения спроса на спортивные автомобили модель была снята с производства в конце 1990-х годов.

В самой Suzuki пока никак не комментируют слухи о возможном возрождении модели с кофейным названием.