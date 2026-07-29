Новый японский автодом Recvee Plus SL с необычной планировкой: внутри нашлось место для отдельной комнаты

Фото: Recvee

Японская фирма Recvee представила кемпер Plus SL, построенный на базе Toyota Hiace Super Long. Главной особенностью модели стала необычная U-образная компоновка салона, позволившая создать одно из самых просторных жилых пространств среди автодомов такого класса.

Recvee является одним из известных японских производителей кемперов на базе коммерческих фургонов Toyota Hiace. Компания выпускает несколько серий переоборудованных автомобилей, ориентированных как на путешествия вдвоем, так и на семейные поездки, уделяя особое внимание рациональному использованию внутреннего пространства.

Plus SL входит в базовую линейку кемперов серии Plus. Помимо этой версии производитель предлагает модели Plus DD с двухъярусной кроватью, Plus MR со смещенными сиденьями для большей приватности во время сна, а также компактный Plus LV, созданный на базе стандартного кузова Hiace с высокой крышей.

Фото: Recvee

Именно Plus SL считается родоначальником серии и остается одной из самых востребованных моделей благодаря максимально простой U-образной компоновке задней части салона. По утверждению производителя, такое решение обеспечивает одно из самых просторных жилых помещений среди кемперов аналогичного класса.

После открытия боковой сдвижной двери перед пассажирами оказывается свободное пространство, которое обычно занято вторым рядом сидений. Благодаря этому салон выглядит значительно просторнее, несмотря на компактные размеры автомобиля.

Коллаж: Daily-Motor

Интерьер разделен на три зоны. В передней части расположены кухня и свободное пространство для перемещения, в центре установлен U-образный диван, который быстро трансформируется в спальное место, а сзади оборудовано отдельное помещение, которое можно использовать по своему усмотрению.

Кровать раскладывается за несколько простых действий. Для этого достаточно расстегнуть молнии на спинках дивана, поднять сиденье и сдвинуть его к центру, после чего установить спинки в образовавшееся пространство. В результате получается спальное место, рассчитанное на трех взрослых человек.

При необходимости заднюю кровать можно использовать в конфигурации «татами», установив на нее столик. Такой вариант позволяет принимать пищу или отдыхать, не складывая спальное место. Еще один стол можно установить в передней части салона, превратив ее в полноценную обеденную зону.

Кухонный модуль расположен рядом со сдвижной дверью. Он оборудован круглой мойкой, встроенным холодильником объемом 49 литров и микроволновой печью. В верхней части салона предусмотрены навесные шкафчики, светодиодная подсветка и потолочный вентилятор Maxx Fan.

Коллаж: Daily-Motor

В максимальной комплектации кемпер оснащается бытовым кондиционером, литий-ионной батареей емкостью 300 А/ч, инвертором мощностью 2000 Вт с чистой синусоидой и солнечной панелью мощностью 310 Вт. Производитель позиционирует такой вариант как полностью готовое решение для длительных путешествий.

Одной из самых необычных особенностей Plus SL стало отдельное помещение в задней части кузова. Оно может использоваться как место для хранения вещей, туалетная комната или многофункциональное пространство. В стандартное оснащение входит переносной туалет, а также внешний разъем переменного тока на 100 В для подключения портативного источника питания.

Дополнительно автомобиль получил увеличенное пространство для хранения над кабиной, компактный табурет за пассажирским сиденьем, встроенную подставку для зонта и вместительный отсек под левым диваном для перевозки крупногабаритных вещей.

Recvee Plus SL построен на базе Toyota Hiace Super Long и предлагается с бензиновым 2,7-литровым или дизельным 2,8-литровым двигателем в сочетании с задним либо полным приводом. Габариты модели составляют 5380 × 1880 × 2285 мм. В автомобиле предусмотрено до восьми посадочных мест и три спальных места. Стоимость кемпера в Японии начинается от 7 миллиона иен (примерно 3,4 миллиона рублей по действующему курсу).