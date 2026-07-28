Дизельные двигатели старой школы, способные преодолеть более 500 тысяч километров

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Итальянский портал HD Motori рассказал о дизельных двигателях, которые даже спустя десятилетия считаются образцом надежности. По мнению европейских журналистов, некоторые из них способны без серьезных проблем преодолеть более 500 тысяч километров.

Современные двигатели стали значительно сложнее по конструкции из-за необходимости соответствовать все более строгим экологическим требованиям.

Использование более производительных турбокомпрессоров, сложных систем очистки выхлопных газов и впрыска топлива позволило повысить эффективность, однако одновременно увеличило количество потенциально уязвимых компонентов. Это на своем примере доказали такие моторы как: 1.2 PureTech от Stellantis с мокрым ремнем, 1.5 BlueHDi, 1.2 TCe компании Renault, а также 1.0 EcoBoost от Ford, владельцы которых периодически сталкивались с различными техническими проблемами.

То ли дело двигатели старой школы, которые благодаря своей простой конструкции были способны выхаживать без капремонта свыше полумиллиона километров. Ниже представлены некоторые из них по версии итальянской автомобильной прессы.

Первым в списке лучших оказался 1,9-литровый Volkswagen TDI. Этот четырехцилиндровый дизель появился в 1990-х годах и, несмотря на шумную работу, заметные вибрации и жесткий характер, получил известность благодаря исключительной выносливости.

Двигатель устанавливался на большое количество моделей концерна Volkswagen Group, включая Golf, Passat, Polo, Vento, Seat Ibiza, Leon и Skoda Fabia. Как отмечают авторы, многие автомобили с этим мотором без труда преодолевали отметку в 400–500 тысяч километров, благодаря чему агрегат стал особенно популярным среди таксистов и водителей, ежегодно проезжавших большие расстояния.

Еще одним примером надежного дизеля журналисты из Италии называют 2-литровый PSA HDi, представленный в конце 1990-х годов. Этот двигатель использовался как на легковых моделях Peugeot 206, 306, 406 и 607, так и на Citroen Xantia, C5 и Xsara Picasso.

При этом, как подчеркивается в публикации, настоящий запас прочности мотор продемонстрировал на коммерческих автомобилях Peugeot Partner, Expert, Citroen Berlingo и Jumpy, которые на протяжении многих лет эксплуатировались с высокими нагрузками.

В перечень также вошел 2,5-литровый Renault-Nissan dCi, разработанный в начале 2000-х годов. Мотор создавался прежде всего для тяжелой эксплуатации и устанавливался на Renault Master, Trafic, а также аналогичные модели других брендов альянса.

Авторы заметки отмечают, что способность долго работать под постоянной нагрузкой сделала этот агрегат востребованным среди владельцев коммерческого транспорта.

Отдельного упоминания удостоилось семейство дизельных двигателей Toyota D-4D. Эти моторы получили широкое распространение на Corolla, Avensis, Auris, RAV4, Hilux и Land Cruiser Prado. По мнению авторов, сочетание надежности и экономичности стало одной из причин их высокой репутации.

Завершает список 3-литровый дизельный двигатель Volkswagen V6 TDI. Этот агрегат устанавливался на Audi A8, Q7, Volkswagen Phaeton и Skoda Superb. Кроме того, проверенная временем конструкция позволила использовать его и на более поздних моделях, включая Volkswagen Amarok и Audi Q8.

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