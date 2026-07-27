Легендарный Mercedes-Benz 500 E AMG 6.0 с мотором V8 выставили на аукцион

Фото: Broad Arrow

На аукцион Broad Arrow выставили редкий Mercedes-Benz 500 E AMG 6.0 1993 года. Этот седан считается одной из самых желанных моделей эпохи независимой AMG, сочетая доработанный двигатель V8, инженерные решения Porsche и высокую коллекционную ценность.

Mercedes-Benz 500 E выпускался на базе W124 и создавался при участии Porsche. Позже компания AMG, которая в то время еще не входила в состав Mercedes-Benz, предлагала собственную версию автомобиля с увеличенным до 6 литров двигателем. Именно этот автомобиль считается предшественником будущего Mercedes-Benz E60 AMG.

На торги аукционного дома Broad Arrow накануне выставили Mercedes-Benz 500 E AMG 6.0 1993 года выпуска – один из самых известных проектов независимой AMG до объединения с Mercedes-Benz.

Главной особенностью автомобиля стал атмосферный двигатель M119 V8, рабочий объем которого специалисты AMG увеличили с 5 до 6 литров. Благодаря комплексной модернизации мощность выросла до 381 лошадиной силы против 320 сил у стандартного Mercedes-Benz 500 E.

Прирост производительности был достигнут за счет увеличения объема цилиндров и перенастройки системы управления двигателем. При этом автомобиль сохранил пригодность для ежедневной эксплуатации, что являлось одной из ключевых особенностей проектов AMG того периода.

Изменения коснулись не только силового агрегата. Автомобиль получил перенастроенную спортивную подвеску, модернизированную тормозную систему и доработанную выхлопную систему, которая обеспечила более выразительное звучание двигателя и одновременно оптимизировала показатели выбросов.

Особое место в истории модели занимает участие Porsche в ее создании. Mercedes-Benz 500 E разрабатывался совместными усилиями двух немецких производителей. Кузова выпускались на предприятии Porsche в Цуффенхаузене, после чего отправлялись на завод Mercedes-Benz в Зиндельфинген для окончательной сборки. Такой сложный производственный процесс сделал модель одной из самых необычных в истории марки.

Выставленный на аукцион экземпляр окрашен в классический черный цвет кузова и оснащен черным кожаным салоном. Также автомобиль получил фирменные колесные диски AMG Aero I, окрашенные в цвет кузова, что подчеркивает его сдержанный внешний вид.

Несмотря на отсутствие агрессивного аэродинамического обвеса, именно технические доработки сделали эту версию одной из самых желанных среди поклонников классических AMG.

По оценке Broad Arrow, стоимость Mercedes-Benz 500 E AMG 6.0 составит от 150 до 180 тысяч долларов (от 11,7 миллиона рублей до 14 миллиона рублей по текущему курсу). Вместе с автомобилем покупатель получит полный комплект документов, включая оригинальный счет-фактуру, бланк заказа AMG и немецкие регистрационные документы.

Аукцион завершится 21 августа.