10 автомобилей, заработавших репутацию одних из самых ненадежных

Фото: Range Rover

Надежность автомобиля определяется не только ресурсом двигателя. Неудачная коробка передач, капризная электроника или конструктивные просчеты способны превратить даже популярную модель в источник постоянных расходов.

Мы собрали десять автомобилей, которые за годы эксплуатации получили репутацию одних из самых проблемных благодаря массовым жалобам владельцев, дорогостоящим поломкам и многочисленным отзывным кампаниям.

BMW 7 Series (E65/E66)

Пятое поколение представительского седана стало одним из самых технологичных автомобилей своего времени, однако сложная электроника оказалась недостаточно надежной.

Чаще всего владельцы сталкивались с:

неисправностями системы iDrive;

электронными сбоями;

проблемами системы охлаждения;

дорогостоящим ремонтом подвески.

Во многих случаях причиной проблем была не низкая надежность отдельных деталей, а чрезмерная сложность конструкции.

Chevrolet Cruze (первое поколение)

Первый Cruze пользовался высоким спросом во многих странах, однако некоторые версии получили репутацию проблемных.

Среди наиболее известных неисправностей:

течи системы охлаждения;

разрушение пластиковых патрубков и корпуса термостата;

проблемы турбированных двигателей;

неисправности автоматической коробки передач на больших пробегах.

Многие владельцы отмечали, что устранение подобных поломок требовало регулярных вложений уже после окончания гарантии.

Nissan Altima (2013–2016)

Одной из самых обсуждаемых проблем Nissan этого периода стали вариаторы CVT.

Основные жалобы касались:

перегрева коробки передач;

пробуксовок;

задержек при разгоне;

преждевременного выхода вариатора из строя.

Стоимость ремонта или замены CVT нередко достигала нескольких тысяч долларов.

Jeep Grand Cherokee (2011–2014)

Главной проблемой внедорожника стал модуль TIPM (Totally Integrated Power Module), управляющий большинством электронных систем автомобиля.

Неисправность могла вызвать:

самопроизвольную остановку двигателя;

отказ запуска;

постоянную работу топливного насоса;

хаотичные сбои электрооборудования.

Поскольку через TIPM проходят практически все важные электрические цепи, его поломка зачастую делала эксплуатацию автомобиля невозможной.

Chrysler Sebring (2001–2010)

Sebring не отличался какой-либо одной критической неисправностью. Его репутацию испортила совокупность многочисленных проблем.

Среди наиболее распространенных:

неисправности автоматической коробки передач;

низкая надежность двигателей;

проблемы с электрооборудованием;

быстрое старение элементов салона.

По итогам многих исследований надежности модель регулярно занимала места в нижней части рейтингов.

Ford Focus и Ford Fiesta (2011–2016)

Одним из самых известных примеров стала роботизированная коробка передач PowerShift с двумя сцеплениями.

Владельцы регулярно жаловались на:

рывки при трогании;

сильные вибрации;

задержки при переключении передач;

преждевременный износ сцепления;

необходимость дорогостоящего ремонта или полной замены коробки передач.

Именно эта трансмиссия стала причиной многочисленных судебных исков против Ford и серьезно ударила по репутации моделей.

Cadillac CTS (первое поколение)

Первые Cadillac CTS помогли бренду изменить имидж, но не смогли похвастаться высокой надежностью.

Владельцы чаще всего жаловались на:

неисправности заднего дифференциала;

проблемы с электроникой;

поломки отдельных элементов салона.

Позднее большинство этих недостатков было устранено в следующих поколениях модели.

Fiat 500 (2012–2016)

Несмотря на эффектную внешность, компактный Fiat 500 регулярно попадал в антирейтинги надежности.

Наиболее распространенные проблемы:

неисправности коробки передач;

сбои электрооборудования;

низкое качество отдельных компонентов.

В первые годы продаж в США модель неоднократно получала низкие оценки в исследованиях надежности.

Mini Cooper (2007–2011)

Второе поколение Mini быстро завоевало популярность благодаря яркому дизайну и азартной управляемости, однако владельцы нередко сталкивались с серьезными проблемами двигателя.

Наиболее известные неисправности:

растяжение цепи ГРМ;

выход из строя натяжителя;

повышенный расход масла;

капитальный ремонт двигателя.

В отдельных случаях поломки происходили на сравнительно небольших пробегах.

Range Rover (начала 2000-х годов)

Роскошный британский внедорожник давно известен высокой стоимостью обслуживания, однако модели начала 2000-х оказались особенно требовательными к ремонту.

Наиболее частые неисправности:

отказ пневматической подвески;

многочисленные электрические проблемы;

неисправности системы охлаждения;

поломки автоматической коробки передач.

Из-за высокой стоимости ремонта владение такими автомобилями нередко обходилось значительно дороже ожидаемого.

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