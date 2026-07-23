10 самых ненадежных турбомоторов

Турбонаддув позволил автопроизводителям заметно увеличить мощность двигателей без роста рабочего объема, однако далеко не все подобные моторы оказались одинаково удачными. Некоторые агрегаты первых поколений получили конструктивные недостатки, которые приводили к дорогостоящему ремонту уже на сравнительно небольших пробегах. В большинстве случаев проблемы позднее устранялись в ходе модернизации, однако на вторичном рынке автомобили с такими двигателями встречаются до сих пор.

Volkswagen 1.4 TSI EA111 (примерно 2006–2012 годы)

Без этого двигателя не обходится практически ни один рейтинг проблемных турбомоторов. Он устанавливался на Volkswagen, Skoda, Audi и Seat. Основные претензии касались быстрого растяжения цепи ГРМ, неудачного натяжителя, повышенного расхода масла, нагара на впускных клапанах и отдельных случаев разрушения поршней. Многие неисправности проявлялись еще до 100–120 тысяч километров. После появления семейства EA211 большинство этих проблем удалось устранить.

Volkswagen 1.2 TSI EA111 (2009–2015 годы)

Менее известный, но не менее проблемный двигатель. Владельцы сталкивались с растяжением цепи ГРМ, отказами натяжителя, повышенным расходом масла и отдельными случаями повреждения поршневой группы. Именно этот мотор многие специалисты считают одним из самых неудачных бензиновых турбодвигателей концерна VAG.

Volkswagen 2.0 TSI EA888 первого и второго поколений (до появления Gen3)

Ранние версии получили репутацию двигателей с повышенным расходом масла, растягивающейся цепью ГРМ, неисправностями системы вентиляции картерных газов и сравнительно небольшим ресурсом водяного насоса. После появления третьего поколения большинство этих недостатков было устранено.

BMW N20 (примерно 2011–2015 годы)

Двухлитровый турбомотор BMW оказался заметно экономичнее атмосферных предшественников, однако ранние версии сопровождались проблемами с цепным приводом ГРМ и масляного насоса. Несвоевременное устранение неисправности могло привести к серьезному повреждению двигателя. Позже конструкцию модернизировали.

BMW N63 (первое поколение)

Этот битурбированный V8 заслуженно считается одним из самых дорогих в эксплуатации двигателей BMW. Высокая тепловая нагрузка, расход масла, проблемы цепного привода, турбин, форсунок и системы охлаждения нередко приводили к дорогостоящему ремонту.

PSA/BMW 1.6 THP (Prince, прежде всего версии до 2014–2015 годов)

Двигатель устанавливался на Peugeot, Citroen, MINI и некоторые модели BMW. Ранние модификации страдали растяжением цепи ГРМ, неисправностями ТНВД, закоксовыванием впускных клапанов и повышенным расходом масла. После нескольких модернизаций надежность заметно выросла.

Renault 1.2 TCe (H5Ft, прежде всего ранние годы выпуска)

Один из самых неоднозначных европейских турбомоторов последних лет. На части автомобилей фиксировались повышенный расход масла, ускоренный износ цилиндропоршневой группы и проблемы с цепным приводом ГРМ. Именно ранние версии двигателя чаще всего становятся предметом критики.

Nissan 1.2 DIG-T (ранние годы производства)

Конструктивно этот двигатель тесно связан с Renault 1.2 TCe и унаследовал многие его особенности. Владельцы сообщали о повышенном расходе масла, проблемах с цепью ГРМ и отдельных случаях преждевременного износа двигателя.

Ford 1.0 EcoBoost (преимущественно первые годы производства)

Несмотря на престижные международные награды, первые версии трехцилиндрового двигателя получили ряд известных недостатков. Наиболее серьезными стали проблемы системы охлаждения, способные привести к перегреву, а также ремень ГРМ, работающий в масляной ванне и требующий особенно внимательного обслуживания.

Fiat 1.4 MultiAir Turbo (ранние модификации)

Этот двигатель встречается в России значительно реже, однако хорошо известен владельцам Alfa Romeo, Fiat, Jeep и некоторых моделей Dodge. Наибольшее количество вопросов вызывал гидравлический модуль MultiAir, чувствительный к качеству и своевременной замене моторного масла. Его неисправность могла привести к дорогостоящему ремонту даже при сравнительно небольших пробегах.

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Присутствие двигателя в этом списке или под капотом машины вовсе не означает, что каждый такой мотор обязательно выйдет из строя раньше времени. В большинстве случаев речь идет о ранних версиях, конструкция которых впоследствии была существенно доработана.

Кроме того, своевременная замена масла, использование качественного топлива и соблюдение рекомендаций производителя способны значительно увеличить срок службы даже агрегатов с неоднозначной репутацией.

Но когда не хочется играть с судьбой лучше обратить внимание на модели с проверенными двигателями, о которых мы рассказывали в недавнем материале. Все они они на практике доказали, что способны выдержать пробег в 1,5 миллиона км и даже больше.