10 самых надежных автомобилей Lexus: эти модели способны прослужить десятилетия

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Lexus уже много лет считается одним из самых надежных премиальных автомобильных брендов. Во многом это связано с использованием проверенных технических решений Toyota, консервативным подходом к разработке новых моделей и высоким качеством сборки. Многие автомобили марки при правильном обслуживании способны преодолевать сотни тысяч километров без серьезных поломок.

Бренд Lexus появился в 1989 году как премиальное подразделение Toyota. С первых лет существования компания сделала ставку на сочетание высокого уровня комфорта, качества изготовления и долговечности. На протяжении многих лет автомобили Lexus регулярно занимают высокие места в исследованиях надежности J.D. Power и Consumer Reports.

Как правило, покупатели премиальных автомобилей все чаще оценивают не только уровень оснащения и комфорт, но и надежность в долгосрочной перспективе. Именно поэтому Lexus на протяжении многих лет остается одним из наиболее востребованных брендов среди тех, кто планирует эксплуатировать автомобиль длительное время.

Ниже представлены десять моделей Lexus по версии авторитетного американского журнала Hot Cars, которые заслужили репутацию одних из самых надежных автомобилей марки. Этот рейтинг был сформирован с оглядкой на статистику по поломкам известных аналитических изданий J.D. Power и Consumer Reports.

Lexus ES (2019 года и новее)

Lexus ES остается одним из самых надежных седанов в своем сегменте. Во многом этому способствует использование проверенных агрегатов, применяемых также на Toyota Camry и Avalon. Атмосферные двигатели и традиционные автоматические коробки передач положительно сказались на долговечности модели.

Lexus GX (2014–2023)

Рамный внедорожник GX 460 давно известен своей высокой надежностью. Атмосферный 4,6-литровый двигатель V8 и проверенная конструкция полного привода хорошо зарекомендовали себя при длительной эксплуатации, в том числе в тяжелых дорожных условиях.

Lexus RX третьего поколения

Третье поколение RX считается одним из наиболее удачных в истории модели. Особенно хорошую репутацию получили версии с атмосферным 3,5-литровым двигателем V6, которые при своевременном обслуживании способны служить многие годы.

Lexus IS (2022–2025)

Современный Lexus IS получает высокие оценки в исследованиях надежности и качества, а также сохраняет репутацию модели с надежными силовыми агрегатами. Впрочем, говорить о долговечности конкретно автомобилей последних лет выпуска пока преждевременно, поскольку они еще не успели накопить большой опыт многолетней эксплуатации.

Lexus GS (2013–2015)

Несмотря на завершение производства, GS остается одним из самых удачных бизнес-седанов Lexus. Особенно ценятся версии GS 350 с атмосферным 3,5-литровым двигателем V6, который хорошо зарекомендовал себя с точки зрения ресурса и надежности.

Lexus NX

Компактный кроссовер стабильно получает высокие оценки надежности. Особенно это касается гибридных модификаций, использующих проверенную гибридную систему Lexus, которая применяется уже на протяжении многих лет.

Lexus LX (2008–2021)

Флагманский внедорожник создан на одной платформе с Toyota Land Cruiser и унаследовал многие технические решения этой модели. Прочная рамная конструкция и надежные агрегаты сделали LX популярным среди владельцев, рассчитывающих на длительную эксплуатацию автомобиля.

Lexus LC

Для спортивного купе LC демонстрирует необычно высокие показатели надежности. Одной из причин считается использование атмосферного 5,0-литрового двигателя V8, который также устанавливается на ряд других моделей Lexus и хорошо зарекомендовал себя в эксплуатации.

Lexus UX (2019 года и новее)

Компактный кроссовер отличается сравнительно простой конструкцией и надежной гибридной силовой установкой. Отсутствие сложных турбированных двигателей в большинстве модификаций положительно сказалось на его репутации.

Lexus LS (2015–2017)

Последние годы выпуска четвертого поколения LS считаются одними из наиболее удачных. Эти автомобили оснащались атмосферным двигателем V8, который получил хорошую репутацию благодаря долговечности. Кроме того, владельцы и специалисты автосервисов часто отмечают высокое качество сборки и хорошую шумоизоляцию моделей этого периода.

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Накануне мы рассказывали о самых ресурсных автомобилях в истории мирового автопрома. Неудивительно, но среди них оказалась одна модель Lexus.