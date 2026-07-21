Новый Suzuki Hustler сохранит фирменные круглые фары: появились первые рендеры

Рендер: Apollo News Service

В Японии продолжают появляться слухи о новом поколении компактного кроссовера Suzuki Hustler. По предварительным данным, модель сохранит узнаваемый дизайн с круглыми фарами, но получит более современную конструкцию, улучшенные технологии и новую мягкую гибридную систему.

Suzuki Hustler дебютировал в 2014 году, объединив черты кей-кара и компактного кроссовера. Благодаря необычному дизайну, практичному салону и доступной цене модель быстро стала одной из самых популярных в своем сегменте на японском рынке. Вторая генерация этой модели была представлено в 2020 году.

Несмотря на то что нынешнее поколение Suzuki Hustler совсем недавно прошло плановое обновление, в Японии уже появились первые подробности о модели следующей генерации. Вместе с ними были опубликованы и неофициальные рендеры, демонстрирующие возможный облик будущего кроссовера.

Рендер: Apollo News Service

Если верить неофициальной визуализации, подготовленной японскими независимыми дизайнерами, Suzuki не собирается кардинально менять внешний стиль автомобиля. Ожидается, что одной из главных особенностей Hustler останутся фирменные круглые фары, которые стали визитной карточкой модели с момента ее появления.

При этом кузов может стать современнее. Предполагается, что инженеры пересмотрят компоновку автомобиля, благодаря чему удастся увеличить внутреннее пространство. Одним из возможных решений называют увеличение колесной базы при сохранении компактных внешних размеров.

Еще одним важным направлением развития станет снижение массы автомобиля. Облегченная конструкция считается одной из ключевых составляющих современной инженерной стратегии Suzuki, поэтому ожидается, что новое поколение Hustler станет еще легче и эффективнее.

Что касается силовой установки, то, скорее всего, в основу модели ляжет хорошо знакомый трехцилиндровый бензиновый двигатель. Вместе с ним может появиться мягкая гибридная система нового поколения 48V Super Energy Charge, которая, как ожидается, обеспечит лучшую топливную экономичность и более плавную работу силовой установки.

Официальные технические характеристики будущего Hustler пока не раскрываются. Однако предполагается, что модель также получит более современные электронные системы помощи водителю и обновленный комплекс активной безопасности.

С учетом доработок стоимость следующего поколения Suzuki Hustler с большой долей вероятности увеличится, но насколько пока сказать сложно. Сама компания пока не подтверждала ни сроки премьеры, ни технические характеристики, ни предполагаемые цены, поэтому все опубликованные сведения пока остаются на уровне предварительной информации.

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Сейчас Suzuki Hustler актуальной генерации можно найти в продаже даже на российском авторынке. Это параллельно импортированные экземпляры из Японии с минимальными пробегами. Цены на них, согласно объявлениям, опубликованным «серыми» дилерами, начинаются с отметки в 930 тысяч рублей.

Для сравнения, на родине за такие машины просят от 1 миллиона 599 тысяч 400 иен, что эквивалентно сумме в 770 тысяч российских рублей.