Что стало с Toyota Camry XV70 после пробега свыше 650 тысяч км

На европейском вторичном авторынке появился необычный экземпляр Toyota Camry Hybrid. Седан 2020 года выпуска успел преодолеть более 656 тысяч километров, однако, несмотря на внушительный пробег, сохранил хорошее состояние и предлагается к продаже за 13 тысяч 950 евро (эквивалент 1,25 миллиону рублей по нынешнему курсу).
Toyota Camry восьмого поколения построена на модульной платформе TNGA-K и считается одной из самых надежных моделей японской марки. Гибридная версия получила широкое распространение на рынках Европы и Азии, где часто используется в качестве корпоративного транспорта и такси благодаря экономичной силовой установке и высокой долговечности.
На одном из европейских классифайдов по продаже подержанных автомобилей появился весьма необычный экземпляр Toyota Camry Hybrid. Автомобиль был зарегистрирован в ноябре 2020 года и за неполные шесть лет эксплуатации успел преодолеть 656 тысяч 532 километра.
Таким образом, среднегодовой пробег седана составил около 110 тысяч километров. Такой показатель позволяет предположить, что большую часть своей эксплуатации автомобиль использовался в качестве такси или корпоративного транспорта, хотя официального подтверждения этому нет.
Известно, что в Нидерланды автомобиль попал лишь в этом году. Судя по сервисной книжке, ранее он обслуживался у официального дилера Toyota в Дании, причем плановое техническое обслуживание продолжалось вплоть до начала 2026 года.
Несмотря на огромный пробег, состояние автомобиля оказалось весьма достойным. На фотографиях заметны лишь небольшие потертости на рулевом колесе, отделке селектора автоматической трансмиссии и окружающем пластиковом декоре. В остальном салон выглядит хорошо сохранившимся.
Речь идет о Toyota Camry Hybrid в комплектации Executive, которая занимает одну из верхних ступеней в линейке модели. Автомобиль оснащен сиденьями с электрорегулировками, электроприводом рулевой колонки, системой автоматического переключения дальнего света, подогревом сидений, кожаной отделкой салона и полным набором современного оборудования.
Под капотом установлен 2,5-литровый гибридный силовой агрегат мощностью 218 лошадиных сил. По паспортным данным средний расход топлива составляет около 5,5 литра на 100 километров.
***
К слову, сейчас такие Toyota Camry можно легко найти на российской «вторичке», правда машин с похожими пробегами не так много. Единственные экземпляры, более-менее схожие с седаном из Нидерландов по пройденному километражу, преодолели максимум 585 тысяч км и стоят в районе 1,5 миллиона рублей.