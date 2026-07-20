Что стало с Toyota Camry XV70 после пробега свыше 650 тысяч км

Фото: Autoweek

На европейском вторичном авторынке появился необычный экземпляр Toyota Camry Hybrid. Седан 2020 года выпуска успел преодолеть более 656 тысяч километров, однако, несмотря на внушительный пробег, сохранил хорошее состояние и предлагается к продаже за 13 тысяч 950 евро (эквивалент 1,25 миллиону рублей по нынешнему курсу).

Toyota Camry восьмого поколения построена на модульной платформе TNGA-K и считается одной из самых надежных моделей японской марки. Гибридная версия получила широкое распространение на рынках Европы и Азии, где часто используется в качестве корпоративного транспорта и такси благодаря экономичной силовой установке и высокой долговечности.

На одном из европейских классифайдов по продаже подержанных автомобилей появился весьма необычный экземпляр Toyota Camry Hybrid. Автомобиль был зарегистрирован в ноябре 2020 года и за неполные шесть лет эксплуатации успел преодолеть 656 тысяч 532 километра.

Фото: Autoweek

Таким образом, среднегодовой пробег седана составил около 110 тысяч километров. Такой показатель позволяет предположить, что большую часть своей эксплуатации автомобиль использовался в качестве такси или корпоративного транспорта, хотя официального подтверждения этому нет.

Известно, что в Нидерланды автомобиль попал лишь в этом году. Судя по сервисной книжке, ранее он обслуживался у официального дилера Toyota в Дании, причем плановое техническое обслуживание продолжалось вплоть до начала 2026 года.

Коллаж: Daily-Motor

Несмотря на огромный пробег, состояние автомобиля оказалось весьма достойным. На фотографиях заметны лишь небольшие потертости на рулевом колесе, отделке селектора автоматической трансмиссии и окружающем пластиковом декоре. В остальном салон выглядит хорошо сохранившимся.

Фото: Autoweek

Речь идет о Toyota Camry Hybrid в комплектации Executive, которая занимает одну из верхних ступеней в линейке модели. Автомобиль оснащен сиденьями с электрорегулировками, электроприводом рулевой колонки, системой автоматического переключения дальнего света, подогревом сидений, кожаной отделкой салона и полным набором современного оборудования.

Под капотом установлен 2,5-литровый гибридный силовой агрегат мощностью 218 лошадиных сил. По паспортным данным средний расход топлива составляет около 5,5 литра на 100 километров.

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К слову, сейчас такие Toyota Camry можно легко найти на российской «вторичке», правда машин с похожими пробегами не так много. Единственные экземпляры, более-менее схожие с седаном из Нидерландов по пройденному километражу, преодолели максимум 585 тысяч км и стоят в районе 1,5 миллиона рублей.