6 автомобилей, способных без серьезных поломок проехать более 300 тысяч километров (по версии европейцев)

Фото: Njuskalo

При выборе подержанного автомобиля многие обращают внимание не только на стоимость обслуживания, но и на ресурс основных агрегатов. Зарубежные эксперты назвали несколько моделей, которые при правильной эксплуатации способны без серьезных неисправностей преодолеть отметку в 300 тысяч километров.

Высокий пробег сам по себе еще не означает, что автомобиль находится на грани капитального ремонта. Некоторые модели давно заслужили репутацию исключительно надежных машин, способных при своевременном обслуживании без серьезных проблем проезжать свыше 300 тысяч километров.

В список таких автомобилей по версии французского издания Autojournal, опубликовавшего соответствующую подборку, вошли Citroen C3 второго поколения, Peugeot 207, Honda Civic IX, Volkswagen Golf V, Dacia Logan MCV и Toyota Prius III.

Среди французских моделей эксперты выделили Citroen C3 второго поколения, который выпускался с 2009 года. Наиболее удачным вариантом считается автомобиль с атмосферным 1,4-литровым бензиновым двигателем TU мощностью 75 лошадиных сил. Также существовала версия с 1,1-литровым мотором на 60 лошадиных сил, однако она отличается более скромной динамикой и уровнем оснащения.

Еще одной надежной французской моделью называют Peugeot 207. При выборе дизельной версии специалисты рекомендуют обратить внимание на 1,6-литровый двигатель HDi мощностью 90–92 лошадиные силы. В то же время модификации с мотором 1.6 HDi мощностью 110–112 лошадиных сил советуют выбирать более внимательно.

Среди японских автомобилей в рейтинг вошел Honda Civic девятого поколения. Особенно надежным считается дизельный вариант с 1,6-литровым двигателем i-DTEC мощностью 120 лошадиных сил. По данным производителя, ресурс этого двигателя при правильном обслуживании может достигать одного миллиона километров.

Не менее удачным выбором остается Volkswagen Golf V с проверенным временем 1,9-литровым дизельным двигателем TDI мощностью 90 лошадиных сил. Этот мотор давно считается одним из самых долговечных дизелей Volkswagen благодаря простой конструкции и высокой надежности.

Для тех, кому требуется вместительный семейный автомобиль, специалисты рекомендуют обратить внимание на Dacia Logan MCV образца 2011 года. Универсал, являющийся прародителем российского Lada Largus, ценят за просторный салон, большой багажник, простую конструкцию и невысокую стоимость обслуживания.

Замыкает список Toyota Prius третьего поколения. Гибрид оснащен бензиновым двигателем, работающим вместе с электромотором, а суммарная мощность силовой установки составляет 136 лошадиных сил. Prius уже давно считается одной из самых надежных гибридных моделей на рынке и регулярно попадает в различные рейтинги автомобилей с самым большим ресурсом.

Эксперты отмечают, что даже самые надежные автомобили требуют своевременного технического обслуживания. Однако именно правильный выбор двигателя и регулярный уход позволяют этим моделям без серьезных поломок преодолевать сотни тысяч километров, сохраняя невысокие эксплуатационные расходы.

***

Накануне другое крупное европейское автомобильное издание опубликовало подборку самых выносливых автомобилей в истории. Утверждается, что они способны без капремонта преодолеть невероятный пробег в 800 тысяч километров, а иногда даже больше.