Названы дизельные автомобили, которые чаще всего проезжают более 400 тысяч километров 

Фото: Volvo

Какие дизельные двигатели действительно способны прослужить сотни тысяч километров? Анализ более полумиллиона подержанных автомобилей показал, какие марки чаще всего встречаются с пробегом свыше 400 тысяч километров и какие моторы заслужили репутацию настоящих долгожителей.

Аналитики из Италии (портал Autoblog.it) изучили более 521 тысячи объявлений о продаже дизельных легковых автомобилей на европейском вторичном рынке, чтобы определить производителей, чьи машины чаще всего преодолевают отметку в 400 тысяч километров без замены двигателя. Из исследования исключили автомобили, которые могли содержать недостоверные данные, а также коммерческий транспорт.

Лидером рейтинга стала шведская Volvo. По результатам анализа, примерно каждый пятидесятый дизельный автомобиль этой марки имеет пробег более 400 тысяч километров. Во многом это заслуга легендарного пятицилиндрового двигателя D5, который устанавливался на большое количество моделей бренда начиная с начала 2000-х годов.

Чаще всего среди автомобилей с высоким пробегом встречаются Volvo S60, S80, V70, XC70 и XC90. Кроме того, в выборке присутствуют более современные V60, XC60 и даже V90, что говорит о высокой долговечности не только старых, но и сравнительно новых дизельных двигателей марки.

Второе место занял Volkswagen. Наиболее надежными считаются хорошо известные двигатели 1,9 TDI и 2,5 TDI, которые многие годы устанавливались на модели концерна. Среди автомобилей-долгожителей особенно часто встречаются Passat, Golf, Touran, Caddy и различные поколения Transporter.

Замкнул первую тройку Mercedes-Benz. Высокие пробеги здесь чаще всего демонстрируют представители E-Class, многие из которых использовались в качестве такси. Кроме того, в рейтинге присутствуют C-Class, S-Class, B-Class и внедорожники семейства ML.

Четвертое место досталось Toyota. Большинство автомобилей с дизельными моторами и пробегом более 400 тысяч километров представлены внедорожниками Land Cruiser различных поколений. Также в выборку попали редкие версии Avensis и RAV4 с тяжелотопливными двигателями.

На пятой строчке расположилась Honda. Основную часть автомобилей с большим пробегом составляют Accord седьмого и восьмого поколений, оснащенные дизельным двигателем 2,2 i-DTEC. Кроме них в рейтинге встречаются CR-V и Civic.

Шестое место заняла Audi. Среди автомобилей с самым высоким пробегом преобладают A6 различных поколений, а также A4, A3 и даже компактный A2. Наиболее распространенными двигателями оказались 1,9 TDI, 2,5 TDI, а также более крупные 2,7 V6 TDI и 3,0 V6 TDI.

Замыкает первую семерку Mitsubishi. В основном высокий пробег демонстрируют внедорожники Pajero, пикапы L200 и дизельные версии Outlander. Отдельно отмечается Mitsubishi Lancer, который оснащался хорошо известным дизельным двигателем Volkswagen 2,0 TDI семейства EA189.

Авторы исследования отдельно подчеркивают, что даже самые надежные двигатели не гарантируют рекордный ресурс сами по себе, поскольку долговечность силового агрегата во многом зависит от своевременного технического обслуживания, качества расходных материалов, условий эксплуатации и стиля вождения.

***

Между тем, недавно мы публиковали список самых надежных дизельных двигателей в истории. Все они технически способны преодолеть рубеж в 500 тысяч км пробега. Ознакомиться с этим рейтингом можно в нашем материале.