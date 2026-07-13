Самые надежные дизельные двигатели в истории: пять моторов способных пройти более 500 тысяч км

Фото: Toyota

В автомобильном мире существует немало двигателей, заслуживших репутацию практически «неубиваемых». Многие из них без капитального ремонта способны преодолеть более 500 тысяч километров, а при своевременном обслуживании нередко проходят и значительно больше.

Речь идет преимущественно о дизельных агрегатах, разработанных в 1990-х и начале 2000-х годов – до того, как моторы стали массово оснащаться сложными экологическими системами.

В конце XX века многие автопроизводители сделали ставку на долговечность и простоту конструкции дизельных двигателей. Эти моторы создавались с большим запасом прочности и были рассчитаны на огромные пробеги, что особенно ценилось владельцами коммерческого транспорта и корпоративных автопарков. Многие из них до сих пор считаются эталоном надежности.

На первом месте практически во всех подобных рейтингах оказывается Volkswagen 1.9 TDI. Этот 4-цилиндровый турбодизель дебютировал в начале 1990-х годов и устанавливался на огромное количество моделей концерна Volkswagen Group – от Golf и Passat до Audi A3, Skoda Octavia и Seat Leon. Благодаря простой конструкции и высокой ремонтопригодности многие экземпляры без серьезного вмешательства преодолевали более 500 тысяч километров.

Еще одним признанным долгожителем считается семейство Toyota D-4D. Эти двигатели устанавливались на Corolla, Avensis, Auris, RAV4, Hilux и Land Cruiser. Японский дизель получил репутацию чрезвычайно выносливого агрегата, который при регулярной замене масла и качественном обслуживании способен работать сотни тысяч километров.

Не менее удачным оказался французский 2-литровый дизель PSA HDi, появившийся в конце 1990-х годов. Его можно встретить на многочисленных моделях Peugeot и Citroen, включая Peugeot 406, 607, 807, Citroen C5 и Xsara Picasso, а также на коммерческих автомобилях. Благодаря удачному сочетанию надежности, экономичности и сравнительно простой конструкции этот двигатель до сих пор высоко ценится на вторичном рынке.

В список также вошел 2,5-литровый дизель Renault-Nissan dCi. Наиболее широкое распространение он получил на коммерческих моделях Renault Master, Trafic, а также их аналогах под брендами Nissan и Opel. Эти автомобили нередко эксплуатировались в интенсивном режиме, однако двигатель зарекомендовал себя как агрегат, рассчитанный на очень большие пробеги.

Замыкает пятерку Volkswagen 3-литровый V6 TDI. Несмотря на значительно более сложную конструкцию и высокую мощность, этот двигатель также заслужил репутацию долговечного. Он устанавливался на Audi A6, A8, Q7, Volkswagen Touareg, Phaeton, Amarok и ряд других моделей концерна. Особенно надежными считаются поздние версии, в которых были устранены недостатки первых лет производства.

Разумеется, даже самый надежный двигатель не сможет пройти полмиллиона километров без правильного обслуживания. Регулярная замена масла, использование качественных расходных материалов, своевременный ремонт и аккуратная эксплуатация играют не меньшую роль, чем сама конструкция мотора.