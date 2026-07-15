Forster представил продуманный автодом для Европы с восемью спальными местами

Фото: Foster

Пока большинство современных автодомов становятся все больше, дороже и рассчитаны максимум на четырех человек, европейская фирма Forster выбрала совсем иной подход. Обновленный A 699 DVB способен разместить до восьми путешественников, сохранив компактные размеры и стартовую цену ниже 60 тысяч евро (менее 5,3 миллиона российских рублей).

Forster – европейский производитель автодомов, ориентированный на доступные модели для семейных путешествий. Бренд известен практичными планировками и старается предложить максимум жилого пространства без существенного увеличения стоимости, благодаря чему его модели пользуются спросом среди начинающих владельцев автодомов.

Компания полностью обновила свой автодом A 699 DVB с надкабинной компоновкой. После модернизации модель получила новый внешний вид, переработанный интерьер и сохранила свою главную особенность – возможность разместить до восьми человек в автомобиле длиной менее семи метров.

Одним из самых заметных изменений стала новая форма надкабинной части. Теперь она имеет более выраженный наклон назад, благодаря чему автодом выглядит современнее, а высота салона увеличилась до 2,04 метра. Кроме того, модель получила новые боковые юбки, переработанную заднюю часть со встроенной камерой заднего вида и светодиодные задние фонари.

Фото: Foster

Главным достоинством новинки остается ее внутренняя компоновка. Над кабиной расположено двуспальное место, в задней части установлена стационарная двуспальная кровать, а обеденная зона трансформируется в дополнительные спальные места. В результате максимальная вместимость достигает восьми человек.

По словам производителя, такая компоновка ориентирована прежде всего на большие семьи или путешественников, которые периодически отправляются в поездки вместе с друзьями своих детей. Для подобных покупателей количество спальных мест зачастую оказывается важнее просторной душевой или большой кухни.

Интерьер также полностью переработали. Дизайн мебели выполнен в стиле последних полуинтегрированных моделей бренда. В отделке использованы светлые декоративные панели под дерево и белые фасады шкафов. Верхние шкафчики лишились ручек, пол получил покрытие с рисунком, напоминающим палубу лодки, а непрямое светодиодное освещение сделало салон современнее. Одновременно производитель заявляет об увеличении мест для хранения и более удобной организации внутреннего пространства.

Коллаж: Daily-Motor

В качестве базового шасси по-прежнему используется Ford Transit. Уже в стандартный пакет Travel-Line входят 165-сильный турбодизельный двигатель и автоматическая коробка передач. Также автомобиль оснащается увеличенной входной дверью с центральным замком, камерой заднего вида, затемняющими шторами в кабине, креплениями Isofix для детских кресел и большим потолочным люком.

Не забыли разработчики этого кемпера и о практичности. В задней части предусмотрен вместительный гараж с уменьшенной погрузочной высотой. Объем холодильника составляет 137 литров, баки для чистой и сточной воды рассчитаны на 100 литров каждый. Санузел оборудован душем и кассетным туалетом, а за отопление отвечает система Truma Combi 4.

Для тех, кто планирует использовать автодом зимой, предлагается дополнительный пакет оборудования. В него входят система отопления Truma Combi 6E, утепленная входная ступенька, подогрев пола, а также утепленный и обогреваемый бак для сточных вод.

Несмотря на новый дизайн кузова, полностью обновленный интерьер и расширенное оснащение, стартовая цена Forster A 699 DVB составляет 58,9 тысячи евро (эквивалентно 5,2 миллионам российских рублей). Производитель рассчитывает, что модель станет привлекательным вариантом для больших семей, которым необходим максимально вместительный автодом без перехода в более дорогой класс.