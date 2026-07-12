Lexus LS 400: как секретный проект Toyota стоимостью миллиард долларов изменил рынок роскошных автомобилей

Фото: Lexus

Когда в 1989 году дебютировал Lexus LS 400, мало кто знал, что за этим автомобилем стоит один из самых масштабных проектов в истории японского автопрома. На разработку первого Lexus компания Toyota потратила около 1 миллиарда долларов, задействовав почти 1400 инженеров, 2300 техников и 60 дизайнеров. За время работы было построено 450 прототипов автомобиля и почти тысяча опытных образцов двигателя.

До появления Lexus компания Toyota была известна прежде всего массовыми моделями вроде Corolla и Cressida. Хотя в Японии уже существовал представительский седан Century, он создавался исключительно для внутреннего рынка и не соответствовал ожиданиям покупателей в США и Европе. Именно поэтому Toyota решила запустить отдельный премиальный бренд Lexus, дебют которого состоялся одновременно с выходом LS 400 в 1989 году.

Перед началом разработки специалисты Toyota отправились в Калифорнию, где изучали предпочтения покупателей дорогих автомобилей. Исследования показали, что для американской аудитории престиж зачастую важнее максимальной мощности. Именно поэтому разработчики сделали ставку не только на технические характеристики, но и на высочайший уровень комфорта, качества сборки и бесшумности.

Фото: Lexus

Результат оказался настолько удачным, что сразу после дебюта журнал Car & Driver признал LS 400 победителем сравнительного теста с Mercedes-Benz 420SEL и BMW 735i.

Одним из символов новой модели стала знаменитая реклама, в которой седан разгонялся до 235 км/ч с пирамидой из наполненных шампанским бокалов на капоте. Во время заезда ни один бокал не упал и не пролил содержимое, демонстрируя исключительную плавность работы автомобиля.

Добиться такого результата удалось благодаря огромному объему инженерных работ. Во время испытаний специалисты обнаружили посторонний шум в карданном валу на высокой скорости. Вместо локального устранения проблемы Toyota полностью переработала конструкцию трансмиссии, изготовив ее из новой высокопрочной стали.

Фото: Lexus

Особое внимание уделялось и послепродажному обслуживанию. Когда на первых автомобилях обнаружили дефект заднего фонаря, Lexus не стал приглашать владельцев в дилерские центры. Специалисты сами приезжали к клиентам, забирали автомобили, устраняли неисправность, полностью мыли машину и возвращали ее обратно владельцу. Такой подход быстро стал визитной карточкой нового бренда.

Не менее масштабной оказалась разработка двигателя. Для LS 400 Toyota создала совершенно новый 4-литровый атмосферный алюминиевый V8 с двумя распредвалами на каждой головке блока цилиндров. Мотор развивал 241 лошадиную силу, а для его доводки было изготовлено 973 опытных образца, суммарно прошедших около 4,3 миллиона километров испытаний.

Еще одной особенностью LS 400 оказалась выдающаяся аэродинамика. Коэффициент сопротивления воздуха составлял всего 0,29 – показатель, который остается отличным даже по современным меркам. Благодаря этому автомобиль сочетал высокую максимальную скорость с относительно низким расходом топлива, составлявшим около 10,5 литра на 100 километров.

Именно примером LS 400 заложил философию Lexus, которая актуальна и сегодня: сочетание высокого уровня комфорта, тишины в салоне, надежности и уверенной динамики.

Несмотря на то, что сегодня LS400 является очень старым автомобилем, он по-прежнему представлен на мировых вторичных авторынках. И, как ни странно, Россия здесь не исключение. Правда таких предложений откровенно немного.

Во всех регионах мы насчитали всего 4 объявления о продаже LS400. И в идеальном состоянии машин, разумеется, нет. Разброс цен на них велик – от 150 тысяч рублей (за автомобиль для разбора) до 1 миллиона 500 тысяч за рестайлинговый вариант с пробегом 387 тысяч километров.