Почти как новый Mercedes-Benz S-Class W126 с пробегом 61 тысяча км выставили на продажу в Германии

Фото: Automobile KultKlassiker

В Германии выставили на продажу редкий Mercedes-Benz S-Class W126, который за более чем четыре десятилетия сохранился практически в заводском состоянии. Речь идет о седане 500 SE 1981 года выпуска с пробегом всего 61 тысяча 693 километра, полностью восстановленном несколько лет назад.

Mercedes-Benz S-Class поколения W126 дебютировал в 1979 году и выпускался до 1991 года, став самым долгоживущим S-Class своего времени. За весь период производства было выпущено более 818 тысяч седанов и около 74 тысяч купе. Сегодня W126 считается одной из самых удачных моделей в истории представительского семейства Mercedes-Benz.

Фото: Automobile KultKlassiker

На продажу в Германии накануне был выставлен дорестайлинговый Mercedes-Benz 500 SE, впервые зарегистрированный в августе 1981 года. Автомобиль оснащен заводским люком в крыше и атмосферным 5-литровым бензиновым двигателем V8 без каталитического нейтрализатора.

Мотор развивает 240 лошадиных сил и 402 Нм крутящего момента и работает в паре с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач 4G-Tronic.

Фото: Automobile KultKlassiker

Небольшой пробег объясняется историей автомобиля. После передачи первому владельцу в Германии седан долгие годы находился в собственности одной семьи предпринимателей, где регулярно обслуживался и практически не эксплуатировался.

После продолжительного хранения в 2022 году автомобиль прошел полную профессиональную реставрацию, а затем получил статус ретро-мобиля.

Фото: Automobile KultKlassiker

Особую ценность экземпляру придает оригинальная окраска Weizengelb (код 681), которая сохранилась в практически идеальном состоянии. Не уступает экстерьеру и интерьер: деревянные декоративные вставки, ковровое покрытие, органы управления и обивка салона, судя по опубликованным фотографиям, выглядят практически как новые.

Версия 500 SE считается одной из самых желанных в линейке W126. Всего до октября 1991 года было выпущено чуть более 33 тысяч таких автомобилей. Выше по статусу располагался только удлиненный 500 SEL, а вершиной гаммы являлся 560 SEL с форсированным до 299 лошадиных сил двигателем V8.

Несмотря на отличное состояние и небольшой пробег, стоимость автомобиля нельзя назвать заоблачной. Немецкий дилер Automobile KultKlassiker оценил Mercedes-Benz 500 SE в 27 тысяч 900 евро без учета НДС (при пересчете на российскую валюту это около 2,4 миллиона рублей).

При этом продавец готов организовать доставку автомобиля покупателю в любую часть Европы, но, разумеется, не в Россию. Впрочем, при большом желании наверняка найдется тот, кто сделает это даже несмотря на санкции.