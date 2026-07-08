Обновленный Suzuki Fronx дебютирует в 2027 году с новой силовой установкой и расширенным оснащением

Фото: Suzuki

Популярный компактный кроссовер Suzuki Fronx готовится к первому крупному обновлению. По предварительной информации, рестайлинговая модель дебютирует в 2027 году и получит не только обновленный дизайн и расширенный список оборудования, но и новую фирменную гибридную силовую установку собственной разработки.

Suzuki Fronx дебютировал в 2023 году как компактный кроссовер, построенный на базе хэтчбека Baleno. Модель быстро стала одним из самых востребованных автомобилей азиатско-тихоокеанского авторынка благодаря сочетанию доступной цены, современного оснащения и экономичных двигателей. Более того, такие машины в последние годы активно поступают на рынок России по альтернативным каналам ввоза.

По данным зарубежных СМИ, обновленный Fronx уже проходит дорожные испытания. Один из замеченных прототипов был оснащен оборудованием для калибровки комплекса ADAS и лидаром, что указывает на появление современных электронных ассистентов водителя.

Ожидается, что в список оснащения войдут адаптивный круиз-контроль, система автоматического экстренного торможения, удержание в полосе, контроль слепых зон и автоматическое переключение дальнего света.

Кроме того, рестайлинговый кроссовер может получить люк в крыше, вентиляцию передних сидений, новую отделку салона, сохранив при этом проекционный дисплей, камеры кругового обзора, беспроводную зарядку для смартфона, задние дефлекторы климатической системы и фирменный комплекс подключенных сервисов Suzuki Connected Car.

Внешность Fronx изменится незначительно. Ожидаются новая решетка радиатора, переработанные бамперы, модернизированные светодиодные задние фонари, другой дизайн колесных дисков, а также новые цвета кузова и варианты оформления салона.

Главным техническим новшеством станет новая гибридная силовая установка HEV собственной разработки Suzuki. По утверждению источников, она окажется экономичнее нынешней гибридной системы Toyota, применяемой на моделях Grand Vitara и Invicto.

Утверждается, что гибридный Fronx сможет расходовать менее одного литра топлива на 35 километров пути. Если эти данные подтвердятся, модель станет одним из самых экономичных автомобилей в своем классе.

При этом существующие 1-литровый турбированный двигатель Boosterjet и 1,2-литровый атмосферный мотор, как ожидается, останутся в гамме. Новая гибридная силовая установка, вероятнее всего, будет доступна только для дорогих комплектаций.

В России новые Suzuki Fronx (разумеется, пока еще дорестайлинговые) сегодня продаются только в нескольких автосалонах. Цены на машины 2026 года выпуска варьируются от 1 миллиона 600 тысяч рублей до 1 миллиона 850 тысяч рублей.