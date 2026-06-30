Porsche вновь возглавил рейтинг качества новых автомобилей, а Ford стал лучшим среди массовых брендов

Фото: Ford

Аналитики JD Power опубликовали результаты ежегодного исследования Initial Quality Study (IQS) за 2026 год, оценивающего качество новых автомобилей на американском рынке. Согласно отчету, автопроизводителям удалось добиться самого значительного прогресса почти за 30 лет, однако информационно-развлекательные системы по-прежнему остаются наиболее проблемным элементом современных машин.

Исследование JD Power Initial Quality Study проводится уже более 40 лет и считается одним из наиболее авторитетных рейтингов качества новых автомобилей. Индекс PP100 отражает количество выявленных владельцами проблем на каждые 100 автомобилей в первые месяцы эксплуатации. Чем ниже показатель, тем выше качество автомобиля.

По итогам 2026 года средний показатель качества составил 175 PP100 против 192 PP100 годом ранее. Это лучший годовой результат с 1997 года и четвертое по величине улучшение за всю историю исследования.

Автомобили премиальных брендов набрали в среднем 169 PP100, тогда как массовые марки показали результат 177 PP100.

Из десяти основных категорий качества улучшения были зафиксированы сразу в девяти. Единственным исключением вновь стали мультимедийные системы.

Главной причиной недовольства владельцев остаются проблемы с подключением смартфонов через Android Auto и Apple CarPlay. Из-за этого количество жалоб в категории информационно-развлекательных комплексов увеличилось на 1,4 случая на каждые 100 автомобилей.

Кроме того, исследование показало, что 46% водителей считают центральный сенсорный экран и мультимедийную систему главным фактором, отвлекающим внимание во время движения. Еще 18% респондентов пожаловались на чрезмерно навязчивые предупреждения электронных ассистентов.

Лучшие автомобильные бренды по версии JD Power

Инфографика: JD Power

В абсолютном зачете первое место вновь заняла Porsche с результатом 138 PP100.

Вторую строчку среди всех производителей заняла Genesis (151 PP100), а третьей стала Lexus (156 PP100).

Что касается массовых брендов лидером оказался Ford с показателем 152 PP100. Следом расположились Nissan (156 PP100) и Buick (162 PP100).

Лучшие модели по версии JD Power

Лучшим новым автомобилем по качеству стал Porsche 911, набравший всего 110 PP100. Кроме того, BMW стала самым успешным производителем по количеству побед в отдельных сегментах, завоевав сразу шесть первых мест в различных классах автомобилей.

Недавно мы приводили результаты другого интересного исследования, которое провел известный аналитический портал Consumer Reports. Он касался оценки комфорта автомобилей, уровень которого удалось просчитать в ходе реальных испытаний.