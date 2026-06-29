Самые комфортные автомобили в разных классах: результаты реальных испытаний Consumer Reports

Фото: Honda

При выборе нового автомобиля оценить уровень комфорта бывает непросто. Короткий тест-драйв редко позволяет понять, насколько удобны сиденья в дальней дороге, хорошо ли изолирован салон от шума или легко ли садиться и выходить из машины. Именно поэтому специалисты Consumer Reports провели комплексные испытания и назвали наиболее комфортные автомобили в каждом сегменте.

При составлении рейтинга учитывались комфорт подвески, удобство передних и задних сидений, уровень шумоизоляции, эргономика органов управления, а также простота посадки и высадки.

Consumer Reports считается одной из самых авторитетных независимых организаций по тестированию автомобилей в США. Эксперты проводят собственные дорожные испытания и оценивают машины по десяткам параметров, не ограничиваясь заводскими характеристиками. Вот какие модели они выделили в своем недавнем исследовании с точки зрения комфорта в реальных условиях эксплуатации.

Лучший седан – Honda Accord

Эксперты отметили простую и удобную мультимедийную систему с физическим регулятором громкости, просторный второй ряд сидений и высокий уровень общего комфорта. При этом Consumer Reports рекомендует выбирать версии с 17-дюймовыми колесами, поскольку они обеспечивают более мягкий ход по сравнению с модификациями на 19-дюймовых дисках.

Лучший премиальный седан – Cadillac CT5

Американский седан получил высокие оценки благодаря удобным передним креслам с хорошей боковой поддержкой, просторному второму ряду и качественной шумоизоляции. Единственным недостатком эксперты назвали достаточно громкий звук двигателя при интенсивном разгоне.

Лучший минивэн – Honda Odyssey

По мнению Consumer Reports, Odyssey предлагает один из самых комфортных салонов среди всех автомобилей независимо от класса. Минивэн отличается удобной посадкой, эффективной работой подвески и высоким уровнем комфорта как для водителя, так и для пассажиров.

Лучший среднеразмерный кроссовер – Honda CR-V

Высокие оценки модель получила за удобную посадку, просторный салон, регулируемые по наклону спинки задних сидений и низкий уровень шума. Также специалисты отметили простое и интуитивное управление всеми основными функциями автомобиля.

Лучший компактный кроссовер – Subaru Crosstrek

Особенно комфортной признали гибридную версию модели с электрорегулировками передних кресел. Испытатели похвалили хорошую поддержку сидений, комфортную подвеску и просторный второй ряд, хотя отметили, что покатая крыша немного ограничивает запас пространства над головой.

Лучший средне- и полноразмерный кроссовер – Honda Passport

Passport получил высокие оценки благодаря широкому углу открытия дверей, удобной посадке, просторным креслам и большому запасу места для пассажиров второго ряда. По мнению экспертов, автомобиль отлично подходит для продолжительных поездок.

Лучший трехрядный кроссовер – Subaru Ascent

Среди SUV-моделей с тремя рядами сидений именно Ascent продемонстрировал лучший баланс между комфортом и практичностью. Подвеска эффективно сглаживает неровности, салон отличается хорошей шумоизоляцией, а доступ к третьему ряду оказался одним из самых удобных в сегменте.

Лучший премиальный среднеразмерный кроссовер – BMW X5

Наиболее комфортной версией специалисты назвали подключаемый гибрид BMW X5. Автомобиль получил высокие оценки за плавность хода, качественные материалы отделки, просторные передние кресла и отличную шумоизоляцию. При этом эксперты отметили, что водителям невысокого роста может быть не слишком удобно выходить из автомобиля, а пространство для ног задних пассажиров уступает некоторым конкурентам.