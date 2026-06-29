Новый Suzuki Cappuccino сохранит формат кей-кара: первые независимые концепт-арты

Рендер: Motor-Fan

Вокруг нового Suzuki Cappuccino продолжают появляться новые подробности. Если ранее считалось, что культовый родстер следующего поколения перейдет в класс обычных легковых автомобилей с более крупным двигателем, то теперь японские СМИ сообщают о совершенно ином сценарии. Все больше признаков указывает на то, что Suzuki намерена сохранить оригинальную философию модели, возродив ее в формате современного кей-кара.

Первое поколение Suzuki Cappuccino дебютировало в 1991 году и быстро стало одним из самых известных японских кей-спорткаров. Компактный родстер с передним расположением двигателя и задним приводом отличался практически идеальной развесовкой и азартной управляемостью, благодаря чему до сих пор пользуется высоким спросом на вторичном рынке.

Фото: Suzuki

По последним данным, Suzuki рассматривает вариант сохранения действующих требований к кей-карам. Это означает, что длина автомобиля не превысит 3400 мм, ширина окажется в пределах 1480 мм, а колесная база составит около 2265 мм.

При этом инженеры рассчитывают увеличить внутреннее пространство по сравнению с оригинальной моделью и улучшить устойчивость автомобиля на высоких скоростях.

Под капотом, как ожидается, окажется традиционный для сегмента 660-кубовый трехцилиндровый турбомотор мощностью 64 лошадиные силы – это максимальная отдача, разрешенная японскими правилами для кей-каров.

Покупателям предложат две трансмиссии: шестиступенчатую механическую коробку передач и вариатор. Наиболее вероятной считается классическая для Cappuccino компоновка с передним расположением двигателя и приводом на задние колеса.

Снаряженная масса автомобиля должна немного превысить 800 килограммов. Благодаря легкому кузову и заднеприводной архитектуре разработчики рассчитывают сохранить фирменный характер модели и обеспечить управляемость, значительно превосходящую ожидания от столь компактного автомобиля.

После завершения производства Honda S660 сегмент легких открытых спорткаров в Японии заметно сократился. В настоящее время одним из немногих представителей класса остается Daihatsu Copen. При этом нынешний Copen использует переднеприводную компоновку, тогда как Cappuccino может стать единственным новым кей-родстером с задним приводом, пишут японские СМИ.

Рендер: Motor-Fan

Внешность будущей модели, по предварительным данным, сохранит характерные пропорции оригинального автомобиля с длинным капотом и короткой задней частью. При этом дизайн станет современнее за счет светодиодной оптики и новых дневных ходовых огней. Помимо традиционной съемной крыши рассматривается вариант с электроприводом механизма складывания.

По предварительным данным, стоимость версии с шестиступенчатой механической коробкой передач составит около 2,2 миллиона иен (1 миллион 50 тысяч рублей). Более дорогие комплектации могут оценить в 2,5–2,7 миллиона иен (1,2-миллиона – 1,3-миллиона рублей).

Если проект получит окончательное одобрение, премьера нового Suzuki Cappuccino состоится ориентировочно в 2027 году.