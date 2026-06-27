Datsun mi-DO Outdoor Leisure: забытый концепт для российских рыболовов, который не планировали делать серийным

Фото: Datsun

Сегодня бренд Datsun уже ушел с большинства мировых рынков, однако еще несколько лет назад компания экспериментировала с весьма необычными проектами. Одним из них стал концепт mi-DO Outdoor Leisure, представленный в России в 2018 году. Автомобиль создавался специально для рыбаков, охотников и поклонников отдыха на природе.

Datsun вернулся на российский рынок в 2014 году с моделями on-DO и mi-DO, построенными на платформе автомобилей Lada. Марка рассчитывала занять нишу доступных иномарок, однако уже в 2020 году Nissan принял решение свернуть проект, завершив производство автомобилей Datsun в России.

Фото: Datsun

Концепт mi-DO Outdoor Leisure стал одной из последних попыток Datsun показать, что даже бюджетный автомобиль можно адаптировать под конкретные потребности покупателей. Проект также демонстрировал новый для марки подход, при котором идеи для будущих автомобилей формировались на основе предложений самих владельцев.

Интересно, что инициатива создания такой версии исходила вовсе не от дизайнеров или маркетологов. Перед началом работы компания провела опрос в социальных сетях, выяснив, что многие владельцы Datsun регулярно используют свои автомобили для поездок на природу. Более четверти участников исследования назвали рыбалку одним из своих главных увлечений.

Именно эти результаты легли в основу проекта Outdoor Leisure. В качестве базы выбрали пятидверный хэтчбек Datsun mi-DO, который получил ряд доработок, направленных на повышение практичности во время загородных поездок.

Фото: Datsun

Концепт был рассчитан на перевозку туристического и рыболовного снаряжения, а также предлагал специальные решения для тех, кто часто выбирается далеко за пределы города. При этом сам автомобиль никогда не рассматривался как будущая серийная модель, представляя собой лишь демонстрационную машину.

В компании называли mi-DO Outdoor Leisure своеобразной «передвижной лабораторией». Производитель планировал демонстрировать машину на различных мероприятиях и собирать отзывы владельцев, чтобы понять, какие функции действительно востребованы среди поклонников активного образа жизни.

В итоге проект так и остался концептом, однако спустя годы он продолжает быть одним из самых необычных автомобилей позднего периода существования Datsun, оказавшись наглядным примером того, как идеи покупателей могли напрямую влиять на разработку новых моделей.

После ухода бренда Datsun с российского рынка проект окончательно остался частью истории марки и одним из самых необычных концептов, созданных бюджетной субмаркой Nissan специально для нашей страны.