Для внедорожника Suzuki Jimny разработали электрическую дверь багажника

Фото: Alpine

Компания Alpine представила необычный аксессуар для семейства Suzuki Jimny. Новинка под индексом KTX-ERG-JI-64 представляет собой комплект электропривода для открывающейся вбок двери багажника, который позволяет открывать и закрывать ее нажатием кнопки. Предзаказы на устройство стартуют в середине июля, а его стоимость составит 99 тысяч иен (примерно 46 тысяч рублей) с учетом налогов.

Suzuki Jimny нынешнего поколения выпускается с 2018 года и остается одним из самых популярных компактных рамных внедорожников в мире. Автомобиль широко используется не только любителями бездорожья, но и в повседневной эксплуатации, благодаря чему спрос на различные аксессуары для него продолжает расти.

До сих пор владельцам Jimny были доступны лишь механические комплекты, облегчающие открывание или предотвращающие захлопывание двери багажника. Полноценного электропривода для багажной двери на рынке не существовало.

Новая система подходит для Suzuki Jimny (JB64W), Jimny Sierra (JB74W) и пятидверного Jimny Nomad (JC74), которые продаются в Японии как на первичном, так и на вторичном рынках.

Фото: Alpine

Главная особенность разработки заключается в том, что она создана специально для багажной двери, открывающейся вбок, которая испытывает значительно большие нагрузки, чем традиционные подъемные двери багажника. Особенно это актуально для Jimny, где на двери закреплено полноразмерное запасное колесо.

Открыть или закрыть дверь можно несколькими способами: потянув за штатную наружную ручку либо нажав специальную кнопку, установленную с внутренней стороны двери.

Фото: Alpine

Еще одной полезной функцией стала возможность регулировать угол открытия. Пользователь может самостоятельно задать максимальную ширину открывания, что особенно удобно на тесных парковках или в небольших гаражах.

Кроме того, система оснащена защитой от защемления и автоматически останавливает движение двери при обнаружении препятствия.

На случай отключения питания предусмотрен аварийный рычаг, позволяющий открыть дверь вручную из салона автомобиля.

Фото: Alpine

В комплект поставки входят электрический амортизатор, привод, блок управления, внутренняя кнопка управления, проводка, крепежные элементы, аварийный рычаг, предохранители, выключатель ручки двери, двусторонняя клейкая лента и необходимые монтажные аксессуары.

Предзаказы на комплект KTX-ERG-JI-64 начнут принимать в середине июля через дилерскую сеть Alpine Style по всей Японии. На данный момент информации о поставках аксессуара на другие рынки нет.