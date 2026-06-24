Кроссовер Mercedes-AMG GT: что уже известно о 1000-сильном немецком SUV

Рендер: Auto-Moto

Компания Mercedes-AMG продолжает работу над своим первым полностью самостоятельным электрическим внедорожником. Новинка станет серийным воплощением концепции высокопроизводительных электромобилей AMG и, как ожидается, превзойдет по мощности все существующие SUV немецкого бренда.

На протяжении десятилетий подразделение AMG ассоциировалось преимущественно с мощными бензиновыми двигателями V8 и V12. Однако в последние годы Mercedes активно инвестирует в электрификацию, а бренд AMG готовится открыть новую главу своей истории, представив собственную линейку высокопроизводительных электромобилей.

Будущий внедорожник станет первой полностью электрической моделью, разработанной AMG практически с нуля. Для компании это не просто новый автомобиль, а демонстрация возможностей технологий следующего поколения, которые впоследствии могут распространиться на другие спортивные модели марки.

Судя по шпионским фотографиям и неофициальным рендерам, внешний облик новинки будет перекликаться с недавно представленным седаном AMG GT 4-Door нового поколения. Автомобиль получит купеобразный силуэт, массивные колесные арки и спортивные пропорции.

Ожидается, что длина кузова превысит пять метров, что позволит новинке конкурировать с наиболее крупными и дорогими спортивными кроссоверами премиального сегмента.

Передняя часть автомобиля получит фирменную интерпретацию решетки радиатора AMG и узкую светодиодную оптику. Сзади внимание привлекут оригинальные фонари со светящейся графикой в виде звезд, которые уже стали одной из особенностей последних концептов Mercedes.

Рендер: Auto-Moto

Главной технической особенностью модели станет новая платформа AMG.EA. Она создается специально для высокопроизводительных электромобилей и предусматривает использование 800-вольтовой архитектуры.

По предварительным данным, батарея будет использовать кремниевые аноды, что позволит увеличить плотность энергии примерно на 40 процентов по сравнению с традиционными решениями и одновременно снизить массу аккумуляторного блока.

Поставщиком электромоторов станет британская компания YASA, известная своими осевыми электродвигателями. Такая конструкция обеспечивает более высокую удельную мощность и позволяет уменьшить массу агрегатов примерно на треть по сравнению с традиционными электромоторами.

Именно благодаря этим технологиям суммарная отдача силовой установки должна превысить 1000 лошадиных сил. Таким образом будущий AMG GT SUV станет одним из самых мощных серийных автомобилей в истории Mercedes-Benz.

По слухам, официальная премьера новинки может состояться осенью 2026 года. Одной из наиболее вероятных площадок для дебюта называют Парижский автосалон, а первые поставки клиентам ожидаются уже в 2027 году.