10 автомобилей, способных проехать более 400 тысяч километров без серьезных проблем

Фото: Honda

Пробег в 100 или даже 150 тысяч километров для современных автомобилей давно перестал считаться чем-то выдающимся. Однако преодоление отметки в 400 тысяч километров по-прежнему остается серьезным испытанием для любой техники, требуя от нее высокой надежности, долговечности и минимального количества дорогостоящих поломок.

Эксперты организации Consumer Reports составили список автомобилей, которые имеют наибольшие шансы без серьезных проблем преодолеть этот рубеж.

Японские автопроизводители десятилетиями формировали репутацию производителей надежных и долговечных машин. Именно поэтому модели Toyota и Honda регулярно занимают верхние строчки различных рейтингов надежности как в США, так и на других крупных рынках.

Для покупателей подержанных автомобилей подобные исследования имеют особую ценность. Способность машины без серьезных вложений преодолеть сотни тысяч километров напрямую влияет на стоимость владения и ликвидность на вторичном рынке.

Первое место в рейтинге досталось Honda CR-V. Следом расположились Toyota Camry и Toyota Prius, а замкнули первую пятерку Toyota Highlander и Honda Accord.

Полностью список выглядит следующим образом:

Honda CR-V Toyota Camry Toyota Prius Toyota Highlander Honda Accord Toyota Tacoma Toyota Tundra Toyota RAV4 Toyota 4Runner Ford F-150

Сразу бросается в глаза доминирование Toyota. Сразу шесть моделей бренда вошли в первую десятку, причем представлены как легковые автомобили, так и кроссоверы, внедорожники и пикапы.

Примечательно, что значительную часть рейтинга занимают именно внедорожники. Эксперты связывают это с тем, что такие автомобили традиционно проектируются с большим запасом прочности и должны сохранять работоспособность даже вдали от цивилизации, где любая серьезная поломка может обернуться серьезными проблемами для владельца.

Отдельно стоит отметить пикапы Toyota Tacoma, Toyota Tundra и Ford F-150. Подобные автомобили часто используются в коммерческих целях и ежедневно преодолевают большие расстояния, поэтому производители уделяют особое внимание простоте их конструкции и долговечности основных узлов.

Единственным представителем американского автопрома в рейтинге оказался Ford F-150. Популярный пикап давно считается одной из самых выносливых моделей на рынке и ценится владельцами за сравнительно невысокие эксплуатационные расходы.

Примечательно, что в десятке лучших не оказалось ни одного европейского бренда. Это в очередной раз подчеркивает, насколько сильны позиции японских автопроизводителей в планах надежности, особенно когда речь заходит о многолетней эксплуатации и больших пробегах.

Ранее мы рассказывали о самых выносливых автомобилях планеты. Большинство из них легко преодолевают пробеги в 500 тысяч километров.