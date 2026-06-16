Автомобили, которые могут прослужить до 500.000 км

Фото: Toyota

Большинство автомобилей начинают выходить из строя на пробегах свыше 150.000 километров, а к 200.000 км им нередко требуется капитальный ремонт. Однако это не значит, что все машины одинаковые и имеют один и тот же ресурс.

Мы проанализировали последние аналитические исследования журналов «iSeeCars» и «J.D.Power» и «Consumer Reports», в которых рассматривалась надежность автомобилей, и составили десятку лучших в этой дисциплине машин. Они настолько крепки, что в большинстве своем при грамотном техническом обслуживании способны достигнуть пробега в 500.000 км.

У перечисленных ниже автомобилей, как правило, есть несколько общих ключевых характеристик:

Проверенные временем и простые двигатели

Крепкие коробки передач;

Доступное обслуживание;

Широкая доступность запчастей.

Toyota Land Cruiser

Когда кто-то говорит, что есть автомобиль, созданный для того, чтобы служить своему владельцу вечность, он чаще всего имеет ввиду Toyota Land Cruiser. Такие внедорожники создаются для эксплуатации в самых суровых уголках планеты и известны своей исключительной надежностью.

Почему они настолько выносливы:

Большой ресурс, связанный с использованием в экстремальных условиях;

Простые и надежные моторы/трансмиссии.

Toyota Corolla и Toyota Camry

Два седана, которые располагаются в разных сегментах рынка, но неизменно представляют собой примеры чрезвычайной долговечности.

Почему они надежны:

Проверенные двигатели;

Стабильное качество сборки;

Минимальное количество сложных деталей, способных выйти из строя.

Honda Civic и Honda Accord

Японские седаны, которые заслужили репутацию одних из самых крепких 4-дверок на планете. При регулярном техническом обслуживании такие машины легко проезжали под 500 тысяч км, и иногда даже этот показатель не был для них пределом.

Почему они долговечны:

Простые и проверенные 4-цилиндровые моторы;

Продуманная конструкция, обеспечивающая простоту в обслуживании.

Lexus LS400/LS430

Флагманский седан Lexus времен расцвета инженерного мастерства Toyota. Такие машины прославились своими невероятно ресурсными двигателями и прочной конструкцией.

Почему они надежны:

Сверхпрочные моторы V8;

Исключительное качество сборки.

Volvo 240/740

Пример классических автомобилей Volvo, которые создавались с учетом простоты и потенциальной долговечности. Многие их экземпляры остаются в эксплуатации по сей день даже с огромными пробегами.

Почему они долговечны:

Минимум лишних деталей;

Простая механическая конструкция;

Между тем недавно мы рассказывали о самых качественных премиальных автобрендах, а также о тех люксовых марках, которым не посчастливилось оказаться в списке самых крепких за последний год. Результаты итогового рейтинга способны сильно удивить поклонников европейских автомобильных брендов.