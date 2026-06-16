Автомобили, которые могут прослужить до 500.000 км

Большинство автомобилей начинают выходить из строя на пробегах свыше 150.000 километров, а к 200.000 км им нередко требуется капитальный ремонт. Однако это не значит, что все машины одинаковые и имеют один и тот же ресурс.
Мы проанализировали последние аналитические исследования журналов «iSeeCars» и «J.D.Power» и «Consumer Reports», в которых рассматривалась надежность автомобилей, и составили десятку лучших в этой дисциплине машин. Они настолько крепки, что в большинстве своем при грамотном техническом обслуживании способны достигнуть пробега в 500.000 км.
У перечисленных ниже автомобилей, как правило, есть несколько общих ключевых характеристик:
- Проверенные временем и простые двигатели
- Крепкие коробки передач;
- Доступное обслуживание;
- Широкая доступность запчастей.
Toyota Land Cruiser
Когда кто-то говорит, что есть автомобиль, созданный для того, чтобы служить своему владельцу вечность, он чаще всего имеет ввиду Toyota Land Cruiser. Такие внедорожники создаются для эксплуатации в самых суровых уголках планеты и известны своей исключительной надежностью.
Почему они настолько выносливы:
- Большой ресурс, связанный с использованием в экстремальных условиях;
- Простые и надежные моторы/трансмиссии.
Toyota Corolla и Toyota Camry
Два седана, которые располагаются в разных сегментах рынка, но неизменно представляют собой примеры чрезвычайной долговечности.
Почему они надежны:
- Проверенные двигатели;
- Стабильное качество сборки;
- Минимальное количество сложных деталей, способных выйти из строя.
Honda Civic и Honda Accord
Японские седаны, которые заслужили репутацию одних из самых крепких 4-дверок на планете. При регулярном техническом обслуживании такие машины легко проезжали под 500 тысяч км, и иногда даже этот показатель не был для них пределом.
Почему они долговечны:
- Простые и проверенные 4-цилиндровые моторы;
- Продуманная конструкция, обеспечивающая простоту в обслуживании.
Lexus LS400/LS430
Флагманский седан Lexus времен расцвета инженерного мастерства Toyota. Такие машины прославились своими невероятно ресурсными двигателями и прочной конструкцией.
Почему они надежны:
- Сверхпрочные моторы V8;
- Исключительное качество сборки.
Volvo 240/740
Пример классических автомобилей Volvo, которые создавались с учетом простоты и потенциальной долговечности. Многие их экземпляры остаются в эксплуатации по сей день даже с огромными пробегами.
Почему они долговечны:
- Минимум лишних деталей;
- Простая механическая конструкция;
Между тем недавно мы рассказывали о самых качественных премиальных автобрендах, а также о тех люксовых марках, которым не посчастливилось оказаться в списке самых крепких за последний год. Результаты итогового рейтинга способны сильно удивить поклонников европейских автомобильных брендов.