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Автомобили, которые могут прослужить до 500.000 км

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
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Раскрыты самые выносливые машины на планете

Автомобили, которые могут прослужить до 500.000 км
Фото: Toyota

Большинство автомобилей начинают выходить из строя на пробегах свыше 150.000 километров, а к 200.000 км им нередко требуется капитальный ремонт. Однако это не значит, что все машины одинаковые и имеют один и тот же ресурс.

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Мы проанализировали последние аналитические исследования журналов «iSeeCars» и «J.D.Power» и «Consumer Reports», в которых рассматривалась надежность автомобилей, и составили десятку лучших в этой дисциплине машин. Они настолько крепки, что в большинстве своем при грамотном техническом обслуживании способны достигнуть пробега в 500.000 км.

У перечисленных ниже автомобилей, как правило, есть несколько общих ключевых характеристик: 

  • Проверенные временем и простые двигатели
  • Крепкие коробки передач;
  • Доступное обслуживание;
  • Широкая доступность запчастей.

Toyota Land Cruiser

Когда кто-то говорит, что есть автомобиль, созданный для того, чтобы служить своему владельцу вечность, он чаще всего имеет ввиду Toyota Land Cruiser. Такие внедорожники создаются для эксплуатации в самых суровых уголках планеты и известны своей исключительной надежностью.

Почему они настолько выносливы:

  • Большой ресурс, связанный с использованием в экстремальных условиях;
  • Простые и надежные моторы/трансмиссии.

Toyota Corolla и Toyota Camry

Два седана, которые располагаются в разных сегментах рынка, но неизменно представляют собой примеры чрезвычайной долговечности. 

Почему они надежны:

  • Проверенные двигатели;
  • Стабильное качество сборки;
  • Минимальное количество сложных деталей, способных выйти из строя.

Honda Civic и Honda Accord

Японские седаны, которые заслужили репутацию одних из самых крепких 4-дверок на планете. При регулярном техническом обслуживании такие машины легко проезжали под 500 тысяч км, и иногда даже этот показатель не был для них пределом.

Почему они долговечны:

  • Простые и проверенные 4-цилиндровые моторы;
  • Продуманная конструкция, обеспечивающая простоту в обслуживании.

Lexus LS400/LS430

Флагманский седан Lexus времен расцвета инженерного мастерства Toyota. Такие машины прославились своими невероятно ресурсными двигателями и прочной конструкцией.

Почему они надежны:

  • Сверхпрочные моторы V8;
  • Исключительное качество сборки.

Volvo 240/740

Пример классических автомобилей Volvo, которые создавались с учетом простоты и потенциальной долговечности. Многие их экземпляры остаются в эксплуатации по сей день даже с огромными пробегами.

Почему они долговечны:

  • Минимум лишних деталей;
  • Простая механическая конструкция;

Между тем недавно мы рассказывали о самых качественных премиальных автобрендах, а также о тех люксовых марках, которым не посчастливилось оказаться в списке самых крепких за последний год. Результаты итогового рейтинга способны сильно удивить поклонников европейских автомобильных брендов.

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