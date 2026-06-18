Полностью электрический мини-автомобиль Mitsubishi eK X EV обновился

Фото: Mitsubishi

В апреле этого года Nissan обновил электрический кей-кар Sakura, а теперь пришло время рестайлинга его брата-близнеца Mitsubishi eK X EV. Актуальная версия этой модели появилась в 2022 году и в год своего дебюта вместе с родственным хэтчбеком получили звание «Автомобиль года в Японии».

Рестайлинг Mitsubishi прошел по традиционным канонам. После обновления электрокар обзавелся более современным и лаконичным внешним видом. Главным изменением в экстерьере стала переработанная передняя часть кузова.

Фото: Mitsubishi

Дизайнеры отказались от имитации решетки радиатора, сделав оформление носовой части более чистым и минималистичным. При этом фирменная светодиодная полоса между фарами сохранилась, а двухуровневая оптика осталась прежней.

Серьезных перемен в салоне не произошло, однако список оснащения заметно расширился. Теперь для Mitsubishi eK X EV доступны подогрев рулевого колеса и сидений, а также современный разъем USB Type-C.

Фото: Mitsubishi

Кроме того, модель оснастили системой напоминания о пассажирах или вещах, оставленных на заднем ряду. После выключения двигателя и открытия двери водителя электроника способна предупредить владельца о том, что на втором ряду могут находиться пассажиры или багаж.

Одной из особенностей обновленного eK X EV также стала новая двухцветная окраска кузова, в которой коричневая крыша сочетается с белым цветом кузова, подчеркивая более премиальный характер компактной модели.

Обновленный Mitsubishi eK X EV по-прежнему будет доступен в двух комплектациях – G и P. Стоимость электрокара в Японии варьируется от 2 миллионов 446 тысяч 400 до 3 миллионов 214 тысяч 200 иен, что соответствует примерно 1 миллиону 340 тысячам – 1 миллиону 760 тысячам рублей.

Кроме того, на модель распространяется государственная субсидия в размере 550 тысяч иен (около 300 тысяч рублей), что делает городской электромобиль еще более доступным для покупателей.