Миниатюрный «Гелендваген» бросит вызов Suzuki Jimny

Рендер: Daily-Motor

Легендарный немецкий внедорожник Mercedes-Benz G-Class в обозримом будущем получит младшего брата. Руководство штутгартского концерна официально подтвердило разработку новой компактной модели, которую в прессе уже окрестили «Baby G».

Главной задачей амбициозной новинки станет прямая конкуренция с безоговорочным лидером сегмента малогабаритных вездеходов – японским Suzuki Jimny. Однако немецкий премиум-аналог предложит покупателям принципиально иной уровень роскоши и технологий.

О том, что Mercedes собирается выпустить укороченную версию модели G-Class, стало известно еще в прошлом году. Более того, в открытом доступе даже есть ее официальные тизеры. Более того, прототипы таких машин уже некоторое время попадают в объективы фотокамер очевидцев на общественных дорогах.

Несмотря на то что все ждут от «Little-G» компактного кузова, автомобиль вряд ли будет таким маленьким, как все думают. Ожидается, что внедорожник расположится в C-сегменте, а его длина будет равна 4,4-метрам, что примерно на 50 см меньше, чем у обычного «Гелендвагена». Более того, машина будет значительно крупнее японского рамного 5-дверного внедорожника Suzuki Jimny, с которым его сейчас все сравнивают.

Тизер: Mercedes-Benz

Новинка должна получить созданную специально для нее рамную архитектуру, а также оказаться частично электрифицированной моделью. Изначально считалось, что новый «мини-Гелик» будет полноценным электромобилем, но проблемы с продажами таких машин, проявившиеся в последнее время, заставили руководство штутгартской марки пересмотреть свои планы.

По новым сведениям, пришедшим из Германии, новый компактный внедорожник Mercedes получит версию с двигателем внутреннего сгорания, в качестве которого может выступить 1,5-литровый турбомотор на 190 лошадиных сил и 300 Нм, известный по модели CLA, связку которому составит электрический довесок.

Будет у этой модели и полностью «батарейная» модификация, построенная на базе 800-вольтовой архитектуры, которая сможет поддерживать максимальную мощность зарядки до 300 кВт. В случае с таким исполнением внедорожника его дальнобойность на одном заряде должна составить примерно 500 километров.

Инсайдеры из Германии обещают, что машина сохранит внедорожные качества, которые свойственны ее старшему брату «Гелендвагену», и получит высокий клиренс, короткие свесы и продуманную систему полного привода.

Премьеру товарной версии такого внедорожника ждут в сентябре 2027 года. Ожидаемая базовая цена такого автомобиля составляет примерно 80 тысяч евро (примерно 6,7-миллиона рублей). Для сравнения, стоимость классического Mercedes-Benz G-Class в Германии сейчас начинается от 129 тысяч 300 евро (10 миллионов 800 тысяч рублей по нынешнему курсу).