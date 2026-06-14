Названы кроссоверы, которые лучше всего подходят пенсионерам

Фото: Renault

При выборе автомобиля пенсионеры обычно обращают внимание не на мощность или престиж, а на удобство посадки, надежность, безопасность и стоимость эксплуатации. Машина должна быть простой в управлении, комфортной в повседневном использовании и не требовать частых визитов в сервис.

Именно поэтому идеальным выбором для людей, выходящих или уже вышедших на пенсию, являются автомобили с автоматической коробкой передач, хорошей обзорностью и высокой посадкой. Редакция Daily-Motor составила список таких машин, на которые сейчас стоит обратить внимание на вторичном рынке страны.

Hyundai Creta

Корейский компактный «паркетник», зарекомендовавший себя как практичный городской кроссовер. У него высокий клиренс, который делает посадку и высадку гораздо проще, чем в случае с «легковушкой», а небольшие размеры подразумевают менее активную «рулежку» при попытках запарковать машину в узких парковочных карманах.

«Креты» отличаются доступностью обслуживания и неприхотливостью в эксплуатации, что немаловажно для людей пенсионного возраста, не желающих тратить много времени и средств на содержание машины и ее ремонт.

Kia Seltos

Родственник Hyundai Creta, который привлекает покупателей не только удобным салоном и обилием электронных водительских ассистентов, но и высокой посадкой, хорошей обзорностью и мягкой работой подвески.

Наличие многочисленных систем активной безопасности позволит возрастным водителям избегать опасных ситуаций на дороге, особенно когда реакция уже не такая острая, как в молодости.

Renault Duster

Тем, кто регулярно ездит на дачу или часто передвигается по плохим дорогам, должен подойти автомобиль, долгое время являвшийся бестселлером российского авторынка. Renault Duster прославился энергоемкой подвеской, надежной конструкцией и невысокими расходами на свое содержание.

Да, у «Дастера» далеко не такой современный и продуманный салон, как у Hyundai Creta или Kia Seltos, но практичность и выносливость делают эту модель одной из лучших в своем классе.

Альтернативный выбор

Если абстрагироваться от наиболее бюджетных представителей сегмента SUV, то не менее хорошим выбором для людей пенсионного возраста станет ряд японских кроссоверов более высокого класса.

В их числе Honda CR-V, Toyota RAV4 и Mazda CX-5. Вся эта троица представляет собой очень надежные автомобили с отличным оснащением, вместительным салоном и багажником, а также обилием электронных водительских ассистентов.

Правда, в случае с ними нужно быть готовыми к тому, что их цена из-за более высокого класса будет выше, чем у тех же Hyundai Creta, Kia Seltos и Renault Duster, о которых мы подробно рассказали выше.

Между тем недавно мы публиковали результаты исследования американского журнала «J.D.Power», в котором были перечислены лучшие полноприводные SUV с минимальными затратами на содержание. В их числе оказалось немало моделей, которые попали в наш список лучших автомобилей для пенсионеров.