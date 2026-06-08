«Волки в овечьей шкуре»: гражданские автомобили с двигателями спорткаров

Фото: Volkswagen

В современной автомобильной индустрии почти не осталось места для дерзких инженерных экспериментов. Тем ценнее становится эпоха, когда производители массовых моделей решались на создание «слиперов» (от английского sleeper – соня) или «волков в овечьей шкуре».

С виду это самые обычные семейные машины, которые легко затеряются в потоке, но внешность бывает обманчивой. Такие модели создавались во времена, когда автомобилями еще правили инженеры, а не маркетологи

В этом материале мы собрали 5 уникальных автомобилей, чьи технические характеристики были способны удивить даже искушенного водителя.

Lotus Omega

Один из прародителей жанра «слиперов». Несмотря на то что внешне это был обычный, довольно скучный и угловатый немецкий седан Opel Omega A, который в 90-х ассоциировали в Европе с таксистами и офисными работниками младшего ранга. Но под его капотом скрывался двигатель, превращающий машину в настоящий гоночный болид.

Речь идет о 3,6-литровом бензиновом турбомоторе, развивающем свыше 350 лошадиных сил. С ним Omega был способен легко разгоняться до максимальной скорости в 283 километра в час, а первые 100 км/ч с места набирал всего за 5,4-секунды.

Volkswagen Passat W8

Автомобиль, известный как экономичный, комфортный и семейный, всегда славился своим качеством и плавным ходом. Однако в начале 2000-х существовал Passat W8 в версии B5.

Под личиной семейной машины скрывался 4-литровый бензиновый двигатель на 275 л. с. с восемью цилиндрами W-образной конфигурации.

По сути, это был мотор Bugatti Veyron, но разрезанный пополам. Каким-то немыслимым образом немецким инженерам удалось уместить этот двигатель в подкапотном пространстве, изначально предназначенном для 4-цилиндрового ДВС. Подвиг, который кажется немыслимым сегодня.

Volvo 850 T-5R

Если взглянуть на фотографии этого универсала, практически невозможно предположить, что он способен ездить быстро. Но это большое заблуждение, ведь речь идет о модели 850 T-5R. Такие машины пастельно-желтого цвета комплектовались 2,3-литровым турбомотором мощностью 240 лошадиных сил, который создавался в сотрудничестве с инженерами Porsche. Звук этого двигателя, по словам тех, кому удалось его услышать, очень похож на рев моторов раллийных автомобилей группы B.

Mazda 6 MPS

Еще один автомобиль, который на первый взгляд не выглядит спортивным. Однако ряд его визуальных особенностей не может не намекать на то, что это не простая «шестерка» (колеса, бамперы и выхлоп).

Mazda 6 MPS приводилась в движение 2,3-литровой бензиновой «наддувной четверкой» мощностью 260 лошадиных сил. Вкупе с наличием системы полного привода четырехдверка из Хиросимы ощущалась на дороге совсем не как седан D-класса, а как гоночный болид.

Saab 9-5

Модель несуществующей сегодня шведской автомобильной марки, дизайн которой не выглядел грандиозно. Но когда речь заходила о моторе, все становилось иначе. Ходят слухи, что машина была быстрее Porsche 911 Turbo благодаря своему 2,5-литровому бензиновому турбомотору мощностью 250 лошадиных сил, который запомнился своей характерной «турбоямой».