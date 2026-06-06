Kia Sorento может обойтись без нового поколения: фото

Фото: Shorts Car

Актуальная генерация кроссовера Kia Sorento продается с 2020 года. Большой рестайлинг этой модели датирован 2023-м годом.

По традиции, следующим шагом в развитии этого SUV должен стать плановый переход в следующее поколение. Однако сделанные накануне шпионские снимки в Южной Корее могут говорить оне неожиданном развитии событий для жизненного цикла действующей генерации этого «паркетника».

Фотографы студии «Shorts Car» запечатлели кроссовер размерами с Sorento на общественных дорогах Сеула. И, судя по сделанным снимкам, под плотным камуфляжем скрывается совсем не новое поколение этой модели, а второй рестайлинг кроссовера.

По крайней мере на это указывают практически не изменившиеся фары и силуэт кузова. Если эта информация найдет подтверждение, то жизненный цикл актуального Sorento (поколение MQ4) растянется еще на несколько лет, по истечении которых машина перейдет в следующее поколение.

Полноценных подробностей о том, как эта модель поменяется с рестайлингом, пока нет, но, по всей видимости, стоит ждать лишь незначительных перемен в экстерьере. Внутри главным новшеством, вероятно, станет появление новой мультимедийной системы на базе Pleos Connect – технологии, которая будет интегрирована во все свежие модели группы Hyundai-Kia.

Фото: Shorts Car

Почему Kia может пойти на такой нестандартный шаг и отказаться от плановой смены генерации Sorento? Вероятно, все дело в высокой популярности этой модели. Сейчас Sorento прочно занимает первое место по продажам в Южной Корее. За прошлый год местные дилеры реализовали более 100 тысяч единиц таких «паркетников».

Кроссовер полюбился южнокорейским покупателям за совокупность качеств – вместительность, отличные ходовые качества, безопасность, технологичность и надежность.

Сейчас на родном для него рынке машину комплектуют проверенными временем 2,5-литровым бензиновым турбомотором и 2,2-литровым турбодизелем мощностью 281 и 194 лошадиные силы соответственно. Кроме них, Sorento продается в Корее с гибридной системой на базе 1,6-литрового ДВС. Цены на него начинаются с отметки в 35 миллионов 800 тысяч местных вон, что эквивалентно сумме в 1,7 млн. рублей.

Кстати, новые «Соренто» до сих пор продолжают ввозить в Россию по альтернативному импорту. Правда, у нас такие машины стоят гораздо дороже, чем на их родном рынке. Цены на них стартуют от 4,3 млн. рублей и доходят до 7,2 млн. рублей в зависимости от того, речь идет об автомобиле под заказ или в наличии, а также в какой именно комплектации и с каким двигателем.