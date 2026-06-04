Возвращение Mitsubishi Pajero: насколько верным он останется оригиналу

Рендер: Drive

Mitsubishi Pajero возвращается. Это не очередной громкий заголовок прессы, а реально подтвержденный факт. Культовый японский внедорожник должен возродиться ближе к концу 2026 либо к началу 2027 года. И, что самое интересное, он вряд ли станет реинкарнацией классического «Паджеро» с несущим кузовом, а окажется прямым преемником совсем другой рамной модели – Pajero Sport.

О скором перезапуске этой модели стало известно официально буквально недавно, когда Mitsubishi обнародовала свой план по развитию линейки автомобилей на ближайшие годы (с 2026 по 2031-й).

Австралийский журнал «Drive», взяв за основу всю имеющуюся о новом Pajero информацию, подготовил визуализацию этой модели. По мнению авторов рендера (заглавное изображение), внедорожник скопирует экстерьерные решения у свежих кроссоверов Xforce и Destinator, переняв у тех широкую прямоугольную решетку радиатора, высокий капот и Т-образные дневные ходовые огни с замысловатыми нижними пунктирными секциями.

Построить машину, если верить слухам, в Mitsubishi собираются на базе пикапа Triton, а также наделить внедорожник 2,4-литровым дизельным двигателем с двойным турбонаддувом 4N16. Его мощность в соплатформенном пикапе составляет 204 лошадиные силы, а максимальный крутящий момент равен 470 Нм. Мотор станет большим шагом вперед по сравнению с однотурбинным в нынешнем Pajero Sport. Весьма вероятно, что связку ДВС составит 48-вольтовая мягкая гибридная система с 8-скоростным классическим «автоматом».

Инсайдеры пишут, что буксировочная способность Pajero увеличится до 3,5-тонны благодаря системе полного привода Super Select II, ставшей визитной карточкой Mitsubishi. В более продвинутом варианте электрификации, который также не исключается в будущем, внедорожник может получить подключаемую гибридную силовую установку.

Окончательное название для машины пока не определено, но, скорее всего, имя Pajero будет сохранено без каких-либо изменений. Впрочем, на некоторых рынках, где велика доля испаноязычных покупателей, автомобиль могут предложить с названием Montero, как делалось раньше.

Одно остается несомненным – эта новинка Mitsubishi не нуждается в представлении и с большой долей вероятности с выходом в продажу вызовет ажиотажный спрос, справиться с которым компании вряд ли удастся в ближайшие годы. Впрочем, многое будет зависеть от ее цены, которую могут объявить сразу после официальной презентации внедорожника в конце этого или начале следующего года.