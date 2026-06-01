ДомойАвтоновости сегодняУ Kia Picanto будет электрический преемник: первые рендеры хэтчбека EV1

У Kia Picanto будет электрический преемник: первые рендеры хэтчбека EV1

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко

Раскрыты подробности об одной из будущих самых маленьких новых моделей Kia

У Kia Picanto будет электрический преемник: первые рендеры хэтчбека EV1
Рендер: Daily-Motor

О том, что у модели Kia Picanto, также известной как Morning, может появиться преемник, да еще и работающий на электричестве, стало известно еще в начале этого года. 

Автомобиль, который появился на свет в начале 2000-х и сейчас представлен в третьей по счету генерации, на данный момент продается только с ДВС без каких-либо электрических довесков (даже без мягкого гибрида). 

CЕЙЧАС ЧИТАЮТ:

Однако общая тенденция к переходу на «батарейный» привод затрагивает в том числе машины этого сегмента, поэтому дебют субкомпактного хэтчбека, работающего на электричестве, был лишь вопросом времени.

Ожидается, что преемник Picanto с электромотором получит название EV1 и будет представлен ориентировочно в 2027 году, но его коммерческий запуск состоится позднее – только в 2028-м.

Машина будет придерживаться философии компактной 5-дверной модели, для которой потолком для стартовой цены будет сумма около 20 тысяч евро (1,7-миллиона рублей). В ближайшие годы в этом сегменте намечается серьезная конкуренция, где появится новый электрический хэтчбек Renault Twingo, а также Volkswagen ID.1 и Smart #2.

Несмотря на «звание» преемника Picanto, EV1 вряд ли заменит эту модель полностью. Вместо этого он может стать лишь ее электрическим дополнением.

У Kia Picanto будет электрический преемник: первые рендеры хэтчбека EV1
Рендер: Daily-Motor

В эстетическом плане от маленького «батарейного» корейского хэтчбека ждут многих элементов дизайна, которые уже встречаются в ее последних «электричках»: это закрытые решетки радиатора, бумангообразные дневные ходовые огни и угловатые линии кузова.

По слухам, длина кузова Kia EV1 приблизится к 3,8-метрам. Это будет не классический городской автомобиль с традиционными формами, а нечто вроде хэтчбека с увеличенным дорожным просветом и пластиковой защитой кузова, аналогичной той, что используется в кроссоверах.

О технических характеристиках этой модели пока можно лишь строить догадки. По одной из версий, новинка может оказаться механическим братом-близнецом модели Hyundai Inster. Оба автомобиля входят в одну группу, и унификация в их случае была бы финансово оправдана.

Если слухи подтвердятся, то новому Kia EV1 может достаться электромотор на 115 лошадиных сил, помогать которому будет батарея на 49 кВт/ч. В случае с Hyundai Inster реальный запас хода достигает 360 километров, так что дальнобойность новинки «Киа» должна оказаться примерно на том же уровне.

Подписывайтесь на наши Telegram и Google News

ИНТЕРЕСНОЕ ПО ТЕМЕ:

Kia Sportage шестого поколения представлен раньше времени на независимых концепт-артах

Автомобиль с именем Sportage вошел в линейку корейского автопроизводителя Kia в начале 90-х. С тех пор эта модель дожила до пятого поколения, которое было...
Читать далее →

Рамный пикап Kia Tasman получит новый дизайн кузова: внешность модели...

Представители Kia сообщили о том, что их рамный внедорожный пикап Tasman с двойной кабиной вскоре получит обновленную версию дизайна. Официальная премьера Kia Tasman состоялась еще...
Читать далее →

ГЛАВНЫЕ АВТОНОВОСТИ НЕДЕЛИ:

Загрузить больше

2013-2026 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+