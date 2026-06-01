У Kia Picanto будет электрический преемник: первые рендеры хэтчбека EV1

Рендер: Daily-Motor

О том, что у модели Kia Picanto, также известной как Morning, может появиться преемник, да еще и работающий на электричестве, стало известно еще в начале этого года.

Автомобиль, который появился на свет в начале 2000-х и сейчас представлен в третьей по счету генерации, на данный момент продается только с ДВС без каких-либо электрических довесков (даже без мягкого гибрида).

Однако общая тенденция к переходу на «батарейный» привод затрагивает в том числе машины этого сегмента, поэтому дебют субкомпактного хэтчбека, работающего на электричестве, был лишь вопросом времени.

Ожидается, что преемник Picanto с электромотором получит название EV1 и будет представлен ориентировочно в 2027 году, но его коммерческий запуск состоится позднее – только в 2028-м.

Машина будет придерживаться философии компактной 5-дверной модели, для которой потолком для стартовой цены будет сумма около 20 тысяч евро (1,7-миллиона рублей). В ближайшие годы в этом сегменте намечается серьезная конкуренция, где появится новый электрический хэтчбек Renault Twingo, а также Volkswagen ID.1 и Smart #2.

Несмотря на «звание» преемника Picanto, EV1 вряд ли заменит эту модель полностью. Вместо этого он может стать лишь ее электрическим дополнением.

Рендер: Daily-Motor

В эстетическом плане от маленького «батарейного» корейского хэтчбека ждут многих элементов дизайна, которые уже встречаются в ее последних «электричках»: это закрытые решетки радиатора, бумангообразные дневные ходовые огни и угловатые линии кузова.

По слухам, длина кузова Kia EV1 приблизится к 3,8-метрам. Это будет не классический городской автомобиль с традиционными формами, а нечто вроде хэтчбека с увеличенным дорожным просветом и пластиковой защитой кузова, аналогичной той, что используется в кроссоверах.

О технических характеристиках этой модели пока можно лишь строить догадки. По одной из версий, новинка может оказаться механическим братом-близнецом модели Hyundai Inster. Оба автомобиля входят в одну группу, и унификация в их случае была бы финансово оправдана.

Если слухи подтвердятся, то новому Kia EV1 может достаться электромотор на 115 лошадиных сил, помогать которому будет батарея на 49 кВт/ч. В случае с Hyundai Inster реальный запас хода достигает 360 километров, так что дальнобойность новинки «Киа» должна оказаться примерно на том же уровне.