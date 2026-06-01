Бюджетная альтернатива Creta: каким будет новый доступный кроссовер Hyundai на базе Bayon

Hyundai не успокаивается и продолжает расширение своей SUV-линейки на ключевых рынках. Одним из них считается Индия, где портфолио этого корейского бренда и так сильно отличается от глобального. Но вскоре в него будет включена еще одна модель – компакт-кроссовер, который расположится на ступеньку ниже бестселлера Creta.

Несмотря на то, что подробности об этом автомобиле пока держатся в секрете, известно, что проект носит имя Bc4i и представляет собой промежуточную модель между «паркетниками» Venue и Creta.

В основу этого автомобиля может лечь еще один известный «мировой» компактный вседорожник Bayon. По крайней мере на это указывают инсайдеры из Индии, еженедельно раскрывающие об этом проекте свежие подробности.

По их новым сведениям, длина Hyundai Bc4i (официальное название для машины выберут позднее) составит примерно 4,18-метра. Продавать автомобиль собираются сразу с несколькими вариантами двигателей. В их число могут войти бензиновый «атмосферник» и ДВС, работающий на сжатом природном газе (так называемый вариант на СПГ).

Внутри новинка в SUV-сегменте Hyundai может удивить богатым оснащением, даже несмотря на бюджетное позиционирование и статус младшего брата Creta. В арсенал таких машин может войти мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем, цифровая комбинация приборов, беспроводная зарядка для смартфонов, а также набор современных электронных водительских ассистентов.

Напомним, Bayon, который называют отправной точкой для проекта нового компактного кроссовера Hyundai, базируется на той же платформе, что и хэтчбек i20. Машину продают с тремя вариантами двигателей: 1,2-литровым 84-сильным бензиновым атмосферным мотором, литровым турбомотором TDGi на 100 «сил», а также в мягко-гибридной версии с тем же «наддувным» агрегатом, но с электрическим 48-вольтовым довеском (мощность до 120 лошадиных сил).

Запуск нового компакт-кроссовера Hyundai запланирован на конец этого – начало следующего года. Главным конкурентом для него на индийском рынке станет «паркетник» Suzuki Victoris, выпускаемый на местном совместном предприятии с Maruti.

Похоже, Hyundai хочет занять еще одну нишу на рынке, предложив покупателям более доступную альтернативу Creta. При этом экономить на оснащении компания, судя по всему, не собирается, что может сделать новинку очень привлекательной в своем сегменте.

Сегодня спрос на компактные кроссоверы во многих странах продолжает расти, поэтому ставка Hyundai выглядит логичной. Если модель окажется удачной, со временем такие автомобили вполне могут появиться и в России через параллельный импорт. Правда все будет зависеть от того, выйдет ли этот кроссовер за пределы индийского рынка и будет ли у него леворульная версия.