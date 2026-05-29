Mitsubishi обновила линейку своих самых доступных кей-каров для работы и семьи

Фото: Mitsubishi

Вслед за бюджетными кей-вэнами Suzuki Every и Every Wagon, обновившимися в начале этого месяца, пришел черед для модернизации их братьев-близнецов Mitsubishi MiniCab и TownBox. Обе модели пережили ряд изменений во внешнем облике и интерьере, а также обзавелись улучшенными характеристиками.

В новом модельном году как MiniCab, так и TownBox, примерили обновленные радиаторные решетки и бамперы, которые делают внешний облик этих моделей более динамичным. Внутри такие кей-вэны получили модернизированный 9-дюймовый центральный сенсорный экран, а также разжились функцией автоматической блокировки электрических сдвижных дверей ради безопасности пассажиров.

Список водительских ассистентов расширился системой помощи при торможении, предотвращения выезда за пределы полосы движения, адаптивным круиз-контролем и системой предотвращения случайного нажатия педалей.

Технически обе модели остались прежними. Продавать их в Японии будут с тем же 0,66-литровым бензиновым мотором, доступным как в атмосферном, так и в турбированном варианте. TownBox получит исключительно «наддувный» мотор мощностью 64 лошадиные силы. Помогать двигателям предстоит вариаторной коробке передач, а также системе переднего или полного привода.

Средний расход таких машин, согласно заявленным в паспортных данных характеристикам, составит 5,1-литр бензина на каждые 100 километров.

Прайс-лист на новые Mitsubishi MiniCab и TownBox уже раскрыт. На родине за них будут просить от 1 миллиона 439 тысяч 900 до 2 миллионов 361 тысячи 700 иен, что эквивалентно суммам от 640 тысяч до 1 миллион 50 тысяч рублей по нынешнему курсу.