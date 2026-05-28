Парадокс авторынка: подержанный Suzuki Jimny в Европе обогнал по цене новый

Каждый автомобиль подвержен амортизации и со временем теряет в цене большую или меньшую часть первоначальной стоимости. Но, как оказалось, это не касается одного рамного внедорожника, который выпускает компания Suzuki.

Речь идет о модели Suzuki Jimny, которая, как сообщает британский журнал «Autocar», в Англии стоит подержанной в среднем 17 тысяч 80 фунтов стерлингов (1,6-миллиона рублей), тогда как ее средняя цена новой составляла 15 тысяч 941 фунт стерлингов (1,5-миллиона рублей).

Однако, по данным того же издания, в Европе есть еще один автомобиль, который аналогичным образом в б/у варианте стоит дороже, чем за него просят новым. Это Lamborghini Urus. Подержанные экземпляры этой модели сейчас продаются в Англии за 178 тысяч 655 фунтов стерлингов (17 миллионов рублей), тогда как новые оценены в 159 тысяч 925 фунтов стерлингов (около 15 миллионов 222 тысячи рублей).

В обоих случаях этот парадокс связан с повышенным спросом на такие автомобили и отсутствием новых машин на складах дилеров. Suzuki Jimny покинул Европу осенью 2025 года, и к моменту остановки его поставок в «Старый Свет» ухватить новый экземпляр этой модели было просто невозможно, поэтому спрос на подержанные внедорожники резко вырос и поднял цену машины выше, чем она стоила до остановки официальных продаж.

С Lamborghini Urus ситуация немного иная. Такая разница в цене между подержанным и новым кроссовером объясняется долгим ожиданием поставки новых машин и базовым оснащением по такой цене, тогда как на вторичном рынке такие автомобили чаще всего полностью «нафаршированы».

Что касается остальных суперликвидных автомобилей в Европе, которые не дорожают с годами, а обесцениваются, но очень медленным темпом, то в их число входят также Mercedes-Benz G-Class, сохраняющий на вторичном рынке на уровне 90,6%, Volkswagen California TDI (89,6%), Porsche 718 Cayman (89,2%), Jeep Wrangler (86,1%) и Dacia Duster (84,5%).

В России Jimny тоже давно имеет культовый статус, поэтому такие машины даже с пробегом часто продаются очень быстро и почти не теряют в цене. Сейчас, к примеру, цены на параллельно импортированные экземпляры этой модели начинаются от 1,9-миллиона рублей.