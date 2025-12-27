Раскрыты самые безотказные немецкие кроссоверы: BMW обскакал Audi, Mercedes-Benz и Volkswagen

Немецкие кроссоверы давно стали популярными вариантами для тех, кто ценит обилие технологий, динамику и управляемость. Но далеко не всегда эта смесь приводит к появлению надежного продукта.

Журнал «Consumer Reports» рассмотрел отзывы владельцев всех немецких кроссоверов и определил список из самых выносливых представителей этого сегмента. Примечательно, но из 5 вседорожников этого рейтинга сразу 4 оказались моделями BMW.

В итоговый список вошли исключительно модели 2025 года. Первую строчку занял BMW X3, который хвалят за его надежные 4-цилиндровые двигатели B48 и 6-цилиндровые моторы B58. Согласно отзывам владельцев, помимо крепких моторов такие машины несмотря на компактные размеры вместительны и обладают богатым оснащением.

На второй позиции расположился Audi Q7, в число плюсов которого заносят высокое качество в сравнении со всеми трехрядными SUV и отлично настроенное рулевое управление.

Замыкает тройку лучших BMW X5 в подключаемой гибридной версии. Электрифицированный баварский SUV сочетает в себе безотказный мотор B58, сопряженный с электродвигателем. Максимальная отдача машины равна 483 лошадиным силам, а расход топлива при этом может быть мизерным при активном использовании электрической части.

В пятерку самых безотказных немецких SUV по версии «CR» также вошли BMW X7 и BMW X5 (в неэлектрифицированной модификации) соответственно, оставив за бортом все модели Mercedes-Benz и Volkswagen.