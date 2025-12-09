ДомойАвтоновости сегодняНовый ультра-люксовый бренд Toyota Century кое-где может стать «Лексусом»

Новый ультра-люксовый бренд Toyota Century кое-где может стать «Лексусом»

Не так давно компания Toyota представила свой новый-старый люксовый бренд Century, который в своем свежем воплощении призван навязать конкуренцию Bentley и Rolls-Royce.

Впрочем, учитывая позиционирование машин «Тойоты» как автомобилей «для народа», не исключено, что на отдельных рынках компании придется «продать» этот шильдик своему премиальному суббренду Lexus.

Портал «СarExpert» со ссылкой на главу отдела продаж и маркетинга Toyota Шона Хэнли, в Австралии рассматривают вариант появления марки Century и видят ее не только выше, чем саму «Тойоту», но и даже «Лексус».

listing main تويوتا سنشري SUV 2024 05 1
Внедорожник Toyota Century

Топ-менеджер подтвердил, что сейчас руководство думает, где разместить этот роскошный суббренд в иерархии. И в качестве компании, которая могла бы заняться продажами таких машин, по его мнению подходит именно Lexus.

Это не значит, что новые модели Toyota Century будут использовать шильдики «Лексус». Премиальный суббренд «Тойоты» будет отвечать только за продажи таких автомобилей в своих дилерских центрах.

Toyota Century Coupe aa 1
Концепт-кар Toyota Century Coupe

Напомним, месяц назад Toyota представила новый концепт-кар Century Coupe, который по задумке его авторов будет бороться за покупателей с Rolls-Royce, Bentley, Maybach и другими.

Технические подробности об этой модели, когда она поступит в серийное производство, не уточнялись, но, скорее всего, речь будет идти о полноценном электромобиле.

