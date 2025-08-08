ДомойАвтоновости сегодняРаскрыта секретная кнопка в автомобиле, которая способна сэкономить до 30% бензина

Раскрыта секретная кнопка в автомобиле, которая способна сэкономить до 30% бензина

Текст: Ростислав Архипов
Стоимость топлива продолжает оставаться высокой во всем мире. И Россия здесь не исключение. Это побуждает многих водителей аккуратнее обходиться с педалью газа, пытаясь сберечь семейный бюджет. 

Большинство использует классические советы по экономии топлива, такие как плавное ускорение, выбор высоких передач, движение с постоянной скоростью, но существует одна секретная кнопка, которая способна добиться гораздо большей экономии, чем все эти приемы.  

Сократить потребление горючего можно обратив свое внимание на систему кондиционирования воздуха в салоне машины. В любой из них предусмотрена кнопка рециркуляции воздуха в системе вентиляции, которую можно узнать по силуэту автомобиля с полукруглой стрелкой внутри.

Основная задача этой функции – закрыть наружные воздухозаборники и осуществлять циркуляцию только того воздуха, что находится непосредственно внутри кузова машины.

Это позволяет предотвращать попадание внутрь пыли, загрязнений и аллергенов, а также неприятных запахов. И у такого режима есть еще один неочевидный плюс. 

При включенном кондиционере активация этой функции снижает общую нагрузку на систему, особенно когда необходимо охладить салон автомобиля в жаркие дни.

Климат-контроль будет эффективнее делать воздух холодным, но при этом не создаст большую нагрузку на компрессор и, следовательно, обеспечит машине сниженный расход горючего. По оценкам экспертов, экономия может составить до 30% в сравнении с выключенной системой рециркуляции воздуха. 

Важный нюанс: не рекомендуется ездить с этой системой в активированном виде на протяжении длительного времени, поскольку это может вызвать у водителя сонливость. 

