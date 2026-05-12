Следующее поколение Mazda 2 может дебютировать в 2027 году и стать роторным гибридом

Не так давно стало известно, что Mazda собирается свернуть производство актуальной Mazda 2 в Японии. Однако ранее руководство автопроизводителя заявляло, что машина следующего поколения включена в план разработки.

Последние новости об этой модели указывают на то, что официальная премьера совершенно новой «двойки» состоится уже в 2027 году. Скорее всего, такие компакты получат электрическую систему с увеличенным запасом хода, использующую роторный двигатель в качестве генератора, что позволит добиться еще большей топливной экономичности.

Согласно свежим сообщениям в японских СМИ, новая Mazda 2 не переймет дизайн концепт-кара Vision X-Compact, как изначально предполагалось, а будет следовать в экстерьере стилю кроссовера CX-5 третьего поколения.

Машина может получить более узкие светодиодные фары, увеличенную решетку воздухозаборника в переделанном бампере, а также новый «гриль».

Кроме того, в новом поколении «двойка» может оказаться значительно крупнее предшественницы по размерам, что позволит увеличить свободное пространство в ее салоне для пассажиров и их багажа.

Традиционной мультимедийной системы в салоне следующей Mazda 2 не ждут. Вместо нее расположится специальный держатель для смартфона на центральной консоли. При этом автомобилю достанется полностью цифровая приборная панель круглой формы.

Самым важным изменением в этой модели может стать появление в гамме высокоэффективного двигателя, разработанного специально для «малолитражек».

Речь идет о гибридной системе, использующей роторный мотор объемом 830 кубических сантиметров в качестве генератора, который передает энергию на электромотор мощностью 170 лошадиных сил. Запас хода машины только на электротяге в таком случае составит 90 километров.

Помимо него продавать новую Mazda 2 будут в мягко-гибридной модификации, которая сделает эту модель более экономичной и экологичной.