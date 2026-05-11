Новый Mitsubishi ASX появится в 2028 году и станет гибридом для конкуренции с Toyota

Компания Mitsubishi готовит к 18-летию кроссовера ASX совершенно новую генерацию этой модели, разработанную собственными силами японского автопроизводителя, а не представляющую собой перелицованный Renault Captur.

По имеющимся данным, раскрытым японским информационным агентством «Nikkei», Mitsubishi планирует начать производство и продажи гибридов на родном для себя рынке, представив модели, разработанные на базе кроссоверов Outlander и RVR (ASX).

Сейчас Mitsubishi ASX представляет собой перелицованную версию «паркетника» Renault Captur, но, похоже, в готовящейся новой генерации машине вернут ее идентичность. Скорее всего, это будет совершенно новая модель, никак не связанная внешне и технически с предыдущими ASX.

В самой Mitsubishi пока не подтвердили планы по выпуску такого автомобиля, но, учитывая его былую популярность на мировых рынках, такое решение выглядит логичным, особенно на фоне падения спроса на нынешний ASX, построенный на платформе Renault Captur.

В том же материале журнала «Nikkei» также говорится, что Outlander получит гибридную технологию в дополнение к существующему варианту с исключительно бензиновым двигателем и подключаемым гибридом.

Учитывая, что актуальный Outlander представлен в продаже на протяжении уже пяти лет и уже прошел середину жизненного цикла, сроки появления его нового поколения также могут прийтись на 2028 год, то есть машина появится практически одновременно со следующим ASX.

Кроссоверы получат подключаемые гибридные технологии, которые недавно были обновлены и теперь обеспечивают машинам Mitsubishi запас хода на электротяге, достигающий отметки в 100 км.

Согласно планам компании, к 2030 году доля гибридных, подключаемых гибридных и электрических моделей в общем объеме мировых продаж достигнет 50 процентов.