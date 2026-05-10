Маленький «Гелендваген» в работе: что известно о новом рамном внедорожнике Mercedes

Близится премьера нового небольшого рамного внедорожника Mercedes-Benz. И это уже не слухи. Компания анонсировала премьеру такого автомобиля еще в прошлом году, публикацией тизеров.

Сейчас главным вопросом остается то, какой будет эта модель. Вот что о ней известно на сегодняшний день.

Ходовые тесты прототипов новых Little G (именно так их сейчас называют в прессе) продолжаются. И эти машины уже сейчас выглядят иначе по сравнению с классическим «Гелендвагеном», с которым новый внедорожник Mercedes, очевидно, будут сравнивать по крайней мере первое время.

Считалось, что машина будет базироваться на рамной платформе, но, учитывая возможность ее электрификации, шансы на это невелики. Скорее всего, новый Little G будет построен на архитектуре MMA, известной со времен CLA.

Длина внедорожника может составить от 4,5 до 4,6-метра, а ширина достигнуть 1,8-метров при высоте 1,7-метра. Колесная база будет равна 2,7-метрам.

От автомобиля не ждут экстремальных внедорожных возможностей. И на то есть причины. Владельцы даже классических G-Class по статистике используют их в 90 процентах случаев только на асфальте.

О технической стороне машины сейчас ничего не известно официально. Первоначально ходили разговоры, что внедорожник будет электрическим, но теперь все указывает на то, что его предложат также в подключаемой гибридной модификации. О мощностных характеристиках автомобиля подтвержденной информации нет.

По инсайдерским утечкам, в базовой версии можно будет рассчитывать на отдачу около 200 лошадиных сил, но в «топовом» исполнении она может достигнуть отметки в 500 л.с.

Производство одной из главных внедорожных новинок Mercedes последних лет должны начать в конце этого года, а в продажу машину отправят только в 2027-м.

Главными конкурентами автомобиля на рынке видят 5-дверный Suzuki Jimny или даже Toyota Land Cruiser J250.