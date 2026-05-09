Новый внедорожный автодом для приключений: концепт-кар Sunlight Ibex 4×4 отправят в серию

Немецкий производитель автодомов и кемперов, компания Sunlight, планирует начать серийный выпуск одного из своих самых перспективных проектов в истории. Речь идет о модели Ibex 4×4, которая сейчас существует исключительно в виде концепт-кара, но вскоре встанет на конвейер и станет массовой.

Премьера прототипа этого внедорожного приключенческого автодома состоялась в прошлом году. Прочный кемпер разрабатывался для того, чтобы позволить любителям активного отдыха путешествовать не только по асфальтовым дорогам, но и не бояться выезжать за пределы ровного полотна.

Представив Ibex 4×4 летом прошлого года, Sunlight называла этот концепт-кар одним из своих самых амбициозных проектов на сегодняшний день. И на то есть основания.

Прототип базировался на платформе Volkswagen Crafter и был оборудован всевозможными внедорожными примочками, такими как кенгурятник, шноркель, встроенная светодиодная балка, а также комплект внедорожных покрышек с продвинутым «зубастым» и цепким протектором.

Ожидается, что серийный кемпер Ibex 4×4 построят на базе полноприводной версии VW Crafter. Внешне автодом для приключений на бездорожье не будет радикально отличаться от концепт-кара. Впрочем, после года испытаний в экзотических местах, таких как Фарерские острова и Исландия, в конструкцию кемпера все же внесут определенные изменения.

Наибольшие улучшения ждут стекловолоконную крышу, которая обеспечит два метра внутреннего пространства в салоне.

Покупатели смогут выбрать ее цвет из нескольких вариантов: «Песчаный пустынный» (точно такой же, как у концепта), «Ледниковый синий», «Лавовый черный» и «Штормовой серый».

Самой интересной частью этого проекта станет его внутренняя «начинка». Серийный фургон будет оборудован мини-кухней со всеми необходимыми принадлежностями для приготовления пищи, компактной ванной комнатой с туалетом и душевой кабиной и полноразмерным спальным местом.

Прием заказов на Sunlight Ibex 4×4 стартует уже в августе этого года. Ценник на кемпер объявят ближе к этому сроку.