Mazda снимает с конвейера свои популярные и долговечные моторы

Японский автопроизводитель Mazda добился больших успехов в последнее десятилетие во многом благодаря своей линейке современных двигателей, которые, несмотря на сложную конструкцию, продемонстрировали себя невероятно надежными и неприхотливыми.

Однако в ближайшем будущем компания из Хиросимы может отказаться от некоторых моторов в пользу еще более продвинутых и экономичных.

Как сообщают японские СМИ, ссылаясь на собственные источники внутри бренда, Mazda собирается отказаться в Японии от 1,8-литрового дизельного мотора Skyactiv-D, а также от очень популярного и зарекомендовавшего себя как невероятно долговечный 2-литрового «атмосферника» Skyactiv-G.

В итоге в линейке останется только 2,5-литровый безнаддувный двигатель и 2,5-литровый мягко-гибридный силовой агрегат e-Skyactiv X.

Инсайдеры пока не могут сказать, речь идет о полном прекращении выпуска этих двигателей или же они исчезнут из моторной гаммы большинства моделей. Как минимум 2-литрового бензинового мотора Skyactiv-G и 1,8-литрового Skyactiv-D скоро не окажется в актуальной Mazda3.

Вместе с тем Mazda может добавить в «тройку» 2,5-литровый рядный 4-цилиндровый «атмосферник», который ранее не предлагался для этой модели. Мотор уже представлен на немецком рынке и выделяется технологией деактивации цилиндров. Его мощность составляет 140 лошадиных сил, а крутящий момент 238 Нм.

Другим двигателем, который сохранится в портфолио Mazda, станет 2,5-литровая мягко-гибридная силовая установка, использующая технологию зажигания сжатым газом (SPCCI).

Мотор сочетает в себе преимущества бензинового мотора и технологий дизельного двигателя, обеспечивая автомобиль, в который он установлен, 186 лошадиными силами мощности и 240 Нм крутящего момента. Силовой агрегат поддерживает технологию полного привода i-Activ AWD, которая предлагается в качестве опции.