Новый мини-кроссовер Mazda в повестке: название практически подтверждено

Эпоха доминирования на мировом авторынке кроссоверов и внедорожников заставляет большинство автопроизводителей, чтобы удовлетворить рыночный спрос, смотреть в этот сегмент максимально пристально.

Это касается в том числе Mazda, которая вслед за расширением премиальной линейки SUV с продольно расположенными двигателями теперь готовит самую компактную и недорогую модель. Накануне стало известно, что автопроизводитель из Хиросимы запатентовал название CX-20. Ожидается, что именно оно будет взято за основу проекта нового субкомпактного «паркетника» компании.

По слухам, внешне новый Mazda CX-20 будет отсылать к дизайнерскому стилю концепт-кара Vision X-Compact и включать в себя элементы экстерьера нового поколения CX-5. От машины ждут динамичного экстерьера и компоновки интерьера, заданной шоу-каром Vision X-Compact.

Автомобиль может получить круглую цифровую комбинацию приборов, но без классического экрана мультимедийной системы, место которого займет держатель для смартфона. Это позволит сделать машину доступной.

Что касается силовой установки, то совершенно новый кроссовер Mazda будет построен на платформе, специально разработанной для использования гибридных систем. Если эта информация подтвердится, то приводить в движение машину будет мягко-гибридный силовой агрегат на базе 1,5-литрового бензинового ДВС.

Дополнительно к нему могут предложить версии CX-20 с увеличенным запасом хода и даже PHEV-установку (подключаемый гибрид), которая будет работать в паре с 880-кубовым роторным двигателем, выступающим в качестве генератора.

Премьера такого кроссовера может состояться уже в этом году.