Mitsubishi Outlander просится в рестайлинг: первые фото

Алиса Шашкова
Актуальное поколение кроссовера Mitsubishi Outlander в строю с 2021 года. Машина остается успешной на рынке, но рано или поздно для более плотной конкуренции с аналогами ей понадобится рестайлинг.

Сама компания пока никак не комментирует планы по премьере модернизированного «Аутлендера», однако может представить такой автомобиль уже в следующем году. По крайней мере о таком развитии событий пишут японские СМИ.

А пока единственное, что остается всем поклонникам Mitsubishi Outlander, так это гадать на тему того, как он будет выглядеть.

Собственный вариант дизайна этого популярного японского вседорожника накануне представил цифровой художник студии «AutoYa». 

На опубликованных изображениях модернизированный Outlander примерил обновленную решетку радиатора, которая избавилась от горизонтальных ламелей в пользу сотовой структуры, а также основные кластеры фар с новой «начинкой».

Бамперы машины могут также подвергнуться незначительной переделке, но самые главные изменения ждут ее интерьер.

Интерьер рестайлингового Mitsubishi Outlander (спекулятивный рендер)

Обновленный Mitsubishi Outlander может удивить новым, более современным рулевым колесом с тремя спицами, которое все могли видеть в кроссоверах Xforce и Destinator, а также сдвоенными экранами мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов.

Подробностей о технических новшествах нового «Аутлендера» пока нет, но ранее ходили слухи о том, что машине может достаться подключаемая гибридная силовая установка.

Разработка такой системы ведется Mitsubishi уже несколько лет. Ожидается, что с ней запас хода «паркетника» исключительно на электрической тяге превысит 100 км.

Фото:AutoYa

