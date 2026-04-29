Новый 5-метровый кроссовер Lexus «на батарейках» показался во всей красе

Новый 5-метровый кроссовер Lexus «на батарейках» показался во всей красе

Текст: Алексей Шмидт
менее 3 мин. чтения

Представлены первые рендеры нового электрического «паркетника» Lexus

Новый кроссовер Lexus TZ (рендер)

Около недели назад в открытом доступе появились фотографии некоего сильно замаскированного трехрядного кроссовера. Считается, что это совершенно новая модель компании Lexus, которая может получить название TZ или TZ9. Машина будет работать на электричестве и окажется близким родственником недавно представленного электрического Toyota Highlander.

Накануне в интернете появились первые рендеры таких машин, судя по которым они будут обладать совершенно независимой визуальной стороной. Автомобиль Lexus может получить оригинальные панели кузова, а его передняя часть должна получить новый дизайн, отражающий индивидуальность бренда.

Lexus выбрал для своей новой модели обтекаемые круглые колесные арки, отказавшись от квадратного дизайна, характерного для последних моделей Toyota. А корму было решено наделить световой полосой задних фонарей, визуально расширяющей машину и придающей ей более современный вид.

Новый кроссовер Lexus TZ (рендер)

Технически автомобиль будет основан на модернизированной версии платформы TNGA-K с полностью электрической трансмиссией. Исходя из технических характеристик своего собрата Highlander, ожидается, что переднеприводный базовый вариант «паркетника» будет оснащен электродвигателем мощностью 224 лошадиные силы и крутящим моментом 268 Нм.

В то время как более дорогие модификации, которые обзаведутся двумя электромоторами, будут обладать исключительной производительностью с общей мощностью 343 л.с. и крутящим моментом 438 Нм, что позволит машине преодолевать расстояние до 515 км на одной зарядке.

Длина Lexus TZ (TZ9) составит 5050 мм, ширина – 1989 мм, высота – 1709 мм, а колесная база будет равна 3050 мм, что обещает очень просторный и комфортабельный салон.

Ожидается, что Lexus официально представит эту электрическую SUV-новинку до конца года.

Оцените новость по 5-звездочной шкале

Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0

Оценок пока нет. Поставьте её первым.

Фото:AR_CARS_JP
Журналист и редактор Daily-Motor.Ru с 2013 года. Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «Филология», а свою карьеру в журналистике начал ещё в процессе обучения. Работая в редакции с первых дней существования сайта, Алексей активно освещает темы, связанные с автомобилями и мотоциклами, а также увлекается технологиями и инновациями в автопроме.

Не забывайте подписываться на наш Telegram и Google News

Читайте также:

Последние новости:

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+