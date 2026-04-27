Рестайлинговый Lexus NX раскрывается в подробностях

Текст: Алиса Шашкова
Рестайлинговый Lexus NX (рендер)

Актуальный Lexus NX (второе поколение) был представлен в 2021 году, а сама эта модель существует с далекого 2014 года. Все это время машина была очень успешной, и ни о каком отказе от нее речи не шло.

Более того, в будущем премиальный суббренд Toyota планирует планомерно модернизировать NX. Так, к примеру, уже совсем скоро кроссовер ждет рестайлинг, который состоится ровно в середине жизненного цикла его актуальной генерации.

Накануне стали известны свежие подробности об обновленном Lexus NX, судя по которым машина приблизится по внешности к старшему брату RX.

Согласно неофициальным рендерам (заглавное изображение) и информации, размещенной японскими СМИ, дизайн решетки радиатора нового NX повторит конфигурацию RX, приняв форму веретена. 

Фары будут изменены, получив дизайн с «двойной L-образной стрелкой», чем напомнят внешность минивэна LM.

Что касается кормы, то она примерит другой бампер и сменит расположение задних фонарей.

Мультимедийная система Toyota Arene OS

Ключевой обновкой нового Lexus NX станет внедрение в него бортовой мультимедийной системы Arene OS нового поколения, которая обеспечит более быстрый отклик на нажатие и современный интерфейс.

Кроме того, компакт-кроссоверу будет положена модернизированная система безопасности Lexus Safety Sense+ 4.0, которая улучшит активные функции безопасности, такие как предупреждение о поперечном движении сзади, система экстренного торможения при столкновениях и система помощи при движении в пробках, а система DRS (подруливание задних колес) будет доработана.

Согласно сообщениям японских СМИ, обновленные модели NX для японского рынка будут в основном оснащаться 2,5-литровым гибридным двигателем, 2,4-литровым турбированным двигателем и 2,5-литровым подключаемым гибридом.

Премьера рестайлингового кроссовера должна состояться уже в октябре этого года.

Фото:Carislife, Toyota

